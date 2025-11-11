3 độc chất gây hại

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư. Khói thuốc có thể tồn tại ở khắp mọi nơi và đặc biệt không có ngưỡng an toàn khi phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động. Các độc chất có trong thuốc lá như nicotin, monoxyd de carbon và acid cyanhydrid là nguyên nhân gây hại cho tổ chức nha chu và implant nha khoa.

Theo phân tích của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, các chất này phá hoại hệ miễn dịch trong khoang miệng, tạo nên những lỗ sâu trong lợi từ đó tấn công xương quai hàm. Hút thuốc nhiều dẫn tới rối loạn vi khuẩn khoang miệng, giảm tuần hoàn máu trong xương ổ răng, phá hủy hệ miễn dịch làm giảm nồng độ kháng thể trong máu và nước bọt.

Thuốc lá cũng làm tăng mức độ nặng và lan rộng bệnh vùng quanh răng. Những người hút thuốc có nguy cơ bị viêm lợi nhiều hơn, có nhiều mảng bám răng và cao răng ở cả trên và dưới lợi.

Đặc biệt, người trẻ hút thuốc nhiều có nguy cơ bị viêm lợi hoại tử loét, đây là một loại bệnh nặng và nhanh chóng dẫn đến viêm quanh răng hoại tử loét, cuối cùng là mất răng.

Thậm chí, những người có sức khỏe tốt nhưng hút thuốc kéo dài có nguy cơ bị viêm quanh răng mạn tính, bệnh tiến triển từ từ làm lung lay nhiều răng, lâu dài sẽ dẫn đến co lợi, mất bám dính, tiêu xương và thậm chí mất răng.

Hút thuốc lá rõ ràng gây ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ và giao tiếp. Thuốc lá ám khói lên răng, làm đổi màu răng, răng ố vàng, đổi màu hàm giả, đổi màu các chất trám răng, gây khó khăn cho các thao tác cấy ghép nha khoa. Chưa kể, người hút thuốc lá dễ khiến hơi thở nặng mùi, gây khó chịu cho người đối diện.

Cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá. Ảnh: Minh An

Phụ nữ hút thuốc trong lúc mang thai có nguy cơ sinh con bị dị tật môi và vòm miệng cao cấp 2 lần so với bình thường. Hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm các gai lưỡi phát triển quá mức, có màu xám, tạo nhiều nếp gấp giúp vi khuẩn dễ bám gây hôi miệng.

Những người hút thuốc dễ bám cao răng hơn người không hút, cao răng bám nhiều mặt ngoài của răng làm giảm thẩm mỹ nghiêm trọng; những người ngậm tẩu nhiều sẽ làm mòn răng ở chỗ cắn tẩu thuốc, làm cho hàm răng không đều…

Thuốc lá điện tử ảnh hưởng sức khoẻ răng miệng

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), hút thuốc lá điện tử có nicotine thường xuyên dẫn đến khô miệng - nguyên nhân chủ yếu là do nicotine cản trở việc sản xuất đủ nước bọt.

Nếu không có nicotine, tinh dầu của thuốc lá điện tử cũng là nguyên nhân gây ra tác dụng phụ khô miệng. Propylene glycol là thành phần chính được tìm thấy trong chất lỏng này. Đây bản chất là một chất lỏng hút ẩm, nó sẽ thu hút các phân tử nước trong miệng của bạn và làm khô miệng. Hậu quả của việc khoang miệng bị khô, ít nước bọt là chứng nghiến răng và hôi miệng.

Bên cạnh vấn đề thẩm mỹ, giao tiếp, hút thuốc lá khiến tốc độ phục hồi sau khi nhổ răng chậm; gây nên các bệnh về nướu răng, vốn là nguyên nhân chủ yếu gây rụng răng… Đặc biệt, khói thuốc lá được chứng minh là liên quan mật thiết tới bệnh ung thư miệng; Viêm tuyến nước bọt vòm miệng…

Thu Loan (tổng hợp)