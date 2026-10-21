Thuốc nhỏ mắt Eskar của Công ty CP Dược Khoa tiếp tục đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, sau lần đầu được công nhận vào năm 2024.

Danh hiệu dành cho sản phẩm Việt

Tối 16/10/2026, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, thuốc nhỏ mắt Eskar của Công ty CP Dược Khoa tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Eskar cũng có tên trong danh sách sản phẩm đạt danh hiệu năm 2024 theo Quyết định số 2776/QĐ-BCT.

Khoảnh khắc trao chứng nhận Thương hiệu Quốc gia cho Công ty CP Dược Khoa tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tối 16/10.

Được biết, chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam hướng đến tôn vinh những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên thị trường.

Theo Thông tư 18/2026/TT-BCT, sản phẩm đăng ký tham gia phải là hàng hóa của Việt Nam và được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Doanh nghiệp đăng ký phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ của sản phẩm.

Những điều kiện này đặt ra yêu cầu về nguồn gốc sản phẩm, quyền sở hữu và vai trò của doanh nghiệp Việt trong quá trình phát triển thương hiệu.

Với Eskar, toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện tại nhà máy dược phẩm của Dược Khoa ở Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2018, áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP-WHO), theo thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Dược Khoa, Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh.

Kiểm soát chất lượng trong sản xuất thuốc nhỏ mắt

Tại công ty CP Dược Khoa, công tác kiểm nghiệm do Phòng Kiểm tra chất lượng đảm nhiệm. Theo doanh nghiệp, phòng này được Văn phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 1275, trong các lĩnh vực thử nghiệm Hóa, Sinh và Dược.

Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết đang áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 và ISO 22000:2018.

Các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý này là những thông tin cần được xem xét trong mối liên hệ với phạm vi áp dụng, đối tượng sản phẩm và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Phòng Kiểm tra chất lượng của Dược Khoa, được doanh nghiệp giới thiệu đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 1275.

Tiếp tục được công nhận theo bộ tiêu chí mới

Năm 2026 đánh dấu kỳ xét chọn đầu tiên áp dụng Thông tư 18/2026/TT-BCT. Theo đó, thông tin sản phẩm được đánh giá trên thang điểm 1.000, gồm ba nhóm tiêu chí: Chất lượng (300 điểm), Đổi mới sáng tạo (300 điểm) và Năng lực tiên phong (400 điểm).

Để đạt danh hiệu, sản phẩm phải có tổng điểm từ 650 trở lên, đồng thời đạt ít nhất 60% số điểm tối đa ở từng nhóm tiêu chí.

Việc tiếp tục được công nhận Thương hiệu Quốc gia sau hai kỳ xét chọn là dấu mốc đối với thương hiệu Eskar. Tuy nhiên, giá trị của danh hiệu còn gắn với quá trình duy trì chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định chuyên ngành và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp trong suốt thời gian được công nhận.

Công ty CP Dược Khoa được thành lập năm 2001 theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ Y tế, là doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội. Hiện công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm. Doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP.HCM.

Thuỳ Dung