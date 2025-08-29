Từ sản phẩm Việt đến thương hiệu được yêu mến

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hà Nội tổ chức không gian trưng bày “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia từ ngày 28/8 đến 5/9/2025. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện mừng Quốc khánh, giới thiệu toàn diện những thành tựu phát triển của đất nước qua các giai đoạn lịch sử.

Giữa dòng khách tham quan đông đúc, gian trưng bày của Công ty DK Pharma thu hút sự chú ý với câu chuyện 10 năm bền bỉ phục vụ người Việt.

Đại diện DK Pharma cho biết, mục tiêu của hoạt động tại triển lãm là chia sẻ thói quen chăm sóc mắt an toàn, đặc biệt trong bối cảnh học tập và làm việc với màn hình ngày càng phổ biến, để “mỗi người đều có đôi mắt khỏe mạnh khi ngắm nhìn sắc màu Việt Nam trong dịp Quốc khánh”.

Theo thống kê từ DK Pharma, sau một thập kỷ không ngừng mở rộng nghiên cứu và sản xuất, sản phẩm Eskar đã có mặt trong tủ thuốc gia đình của 10 triệu người dùng trên cả nước. Năm 2024, Eskar vinh dự được Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam ghi nhận, đánh dấu bước tiến vượt bậc về chất lượng và uy tín của một sản phẩm “Make in Vietnam”.

Đồng hành cùng cuộc sống thường ngày

Sự thành công của Eskar đến từ khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Từ nhân viên văn phòng cần mắt tỉnh táo khi làm việc cường độ cao, tài xế phải giữ thị lực ổn định trong nhiều giờ di chuyển, đến học sinh sinh viên học tập với thiết bị số…

Tại khu trưng bày, khách tham quan không chỉ được tư vấn sử dụng sản phẩm đúng cách mà còn trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị và cùng trao đổi những mẹo bảo vệ mắt khi tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh du lịch hay xem các chương trình kỷ niệm.

Sự có mặt của các thương hiệu Việt tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia góp phần phác thảo bức tranh kinh tế - xã hội năng động, nơi những nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ được giới thiệu đến công chúng rộng rãi.

Cùng với cơ sở hạ tầng triển lãm hiện đại và nền tảng số A80 - Tự hào Việt Nam cung cấp thông tin chính thống cho người dân, sự kiện năm nay được kỳ vọng mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động về 80 năm phát triển vẻ vang của đất nước.

Triển lãm mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh. Bạn đọc có thể sắp xếp thời gian ghé thăm các không gian chủ đề để cảm nhận mạch nguồn lịch sử, những đổi mới của hiện tại và khám phá câu chuyện về những sản phẩm Việt chất lượng đang phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Phương Dung