Ở hình thức thi cá nhân, tất cả học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

3 Huy chương Vàng thuộc về các em Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN); Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN) và Nguyễn Phú Nhân (lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng).

1 Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Nhật Minh (lớp 10, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN).

3 Huy chương Đồng thuộc về các em Nguyễn Khắc Trung Kiên (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội); Bùi Đàm Quân (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) và Hoàng Công Bảo Long (lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng).

Em Bùi Quang Nguyên (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN) đạt giải Khuyến khích.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025. Từ trái sang lần lượt là các em Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn Viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam 2 (gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân) đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm – xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ GD-ĐT.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 2/8 đến ngày 8/8, với sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia kỳ thi lần này.