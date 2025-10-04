Cuộc vận động khuyến khích các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế sáng tác những tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, con người và thành tựu đổi mới. Các tác phẩm có thể ở nhiều hình thức nghệ thuật: ca khúc Pop, Rock, Rap, Dance, Indie, dân ca các miền đặt lời mới hoặc thơ ca đương đại.

NSND Nguyễn Văn Chương - Trưởng Ban VOV3, Trưởng BTC cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng cuộc vận động sẽ khơi dậy cảm hứng sáng tác, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh một Việt Nam tự tin, giàu đẹp trong kỷ nguyên vươn mình".

BTC kỳ vọng kỳ vọng cuộc vận động sẽ khơi dậy cảm hứng sáng tác, lan tỏa tinh thần yêu nước.

BTC nhận tác phẩm từ nay đến hết 25/11/2025. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 5/12/2025 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 hạng mục: Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Thơ, với tổng số hơn 40 giải thưởng, trị giá cao nhất 15 triệu đồng/giải Nhất. BTC sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để giới thiệu rộng rãi trên sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông.