Ngày 22/8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) diễn ra chương trình gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca hữu nghị.

Chủ trì họp báo gồm: PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thiếu Tướng Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật.

Nhà báo Hoàng Dự.

Phát biểu tại họp báo, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự cho biết cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) để huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba.

"Cuộc vận động sáng tác ca khúc là hoạt động nghệ thuật mang tính nhân đạo, nhằm khơi dậy tình cảm thủy chung, gắn bó, tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc gửi gắm tình cảm đoàn kết quốc tế qua giai điệu, ca từ", ông Hoàng Dự nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, ngoài những hỗ trợ vật chất, nghệ thuật chính là kho báu vô giá để góp phần vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Cuba. Ông kêu gọi các nhạc sĩ, nghệ sĩ chung tay sáng tác ít nhất 65 ca khúc tiêu biểu, từ đó xây dựng một chương trình âm nhạc đặc biệt, tạo dấu ấn lâu dài.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ xúc động trước tình cảm của văn nghệ sĩ Việt Nam: "Âm nhạc không có biên giới và sáng kiến này giúp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc chúng ta được truyền tải sinh động và sâu sắc. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là sự tiếp sức tinh thần to lớn dành cho nhân dân Cuba".

Đại sứ Cuba tại Việt Nam - ông Rogelio Polanco Fuentes.

Cuộc thi sáng tác ca khúc Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca hữu nghị dành cho tất cả công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp.

Tác phẩm dự thi: Ca khúc ở bất kỳ thể loại, phong cách âm nhạc nào đang được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam; chưa từng phổ biến, chưa đạt giải tại các cuộc thi khác. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả. Nếu phát hiện vi phạm, BTC sẽ hủy giải thưởng và công bố rộng rãi.

Giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được dàn dựng biểu diễn trong lễ tổng kết. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 22/8 đến hết ngày 10/10/2025.

Ảnh: BTC