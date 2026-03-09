Chuyển mình để phá vỡ vị thế độc tôn của hàng ngoại

Bước vào năm 2026, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô. Tuy nhiên, một thực tế tồn tại bấy lâu nay là ở những phân khúc kỹ thuật cao, "miếng bánh" thị phần vẫn chủ yếu nằm trong tay các thương hiệu ngoại. Điều này không chỉ gây áp lực về chi phí cho các nhà thầu mà còn đặt ra bài toán về tính tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.

Đứng trước bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã chọn một hướng đi trực diện: Làm chủ chất lượng cốt lõi để cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu. Thay vì cuốn vào cuộc đua về giá, Cát Vạn Lợi chọn 'đánh' vào tiêu chuẩn kỹ thuật. Với doanh nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế không chỉ là thước đo chất lượng, mà còn là 'tấm vé thông hành' bắt buộc để có vị thế sòng phẳng trên bàn đàm phán với các nhà thầu.

Nhà máy Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed do Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cấp

Lãnh đạo Cát Vạn Lợi khẳng định: "Muốn thay thế hàng ngoại nhập, chúng tôi không thể chỉ nói về lòng tự hào dân tộc, mà phải nói bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn toàn cầu. Khi đạt chuẩn Mỹ, sản phẩm Việt sẽ tự khắc có vị trí ở bất cứ đâu".

Chính tư duy này đã thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện một cuộc "cách mạng" nội bộ: Tái cấu trúc toàn diện từ quy trình sản xuất, nâng cấp hệ thống kiểm định cho đến thay đổi tư duy quản trị theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là doanh thu, mà là khẳng định vị thế của hàng Việt trên bản đồ công nghiệp thế giới.

"Tấm hộ chiếu" UL: Lời khẳng định về chất lượng 5 sao

Để bước chân vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản hay các dự án trọng điểm quốc tế, chứng nhận UL (Underwriters Laboratories) là yêu cầu gần như bắt buộc.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Hiện nay, hệ sinh thái sản xuất của Cát Vạn Lợi đã sở hữu những "chứng chỉ vàng" này. Cụ thể, sản phẩm ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT đạt chuẩn UL 797 (UL Listed) và ANSI C 80.3, cùng với máng cáp dạng lưới đạt chuẩn NEMA BI 50015 (UL Classified).

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Việc đạt chuẩn UL không chỉ chứng minh sản phẩm ống luồn dây điện G.I của Cát Vạn Lợi có khả năng chống cháy, chống va đập và bảo vệ an toàn tối đa cho hệ thống điện mà còn giúp doanh nghiệp hiện thực hóa phương châm: "Chất lượng Mỹ - Giá thành Việt Nam". Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh cực lớn, giúp các nhà thầu tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo được những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của các tập đoàn đa quốc gia.

Ghi dấu ấn tại những siêu dự án trong và ngoài nước

Không còn nằm trên giấy tờ, chất lượng của Cát Vạn Lợi đã được kiểm chứng qua những công trình thực tế đầy ấn tượng. Tại thị trường nội địa, sản phẩm của công ty hiện diện tại các dự án mang tính biểu tượng như: Sân bay quốc tế Long Thành, Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Nhà máy Lego hay Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất

Vươn xa hơn, doanh nghiệp đã thành công "xuất khẩu" niềm tự hào của mình sang các dự án quốc tế quy mô lớn như: Tuyến Metro Manila (Philippines), Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) và Nhà máy nhiệt điện Matarbari (Bangladesh).

Hành trình của Cát Vạn Lợi không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp thành công, mà còn là lời giải cho bài toán: Làm thế nào để doanh nghiệp Việt thoát khỏi vai trò gia công, làm thuê để bước vào sân chơi của những nhà cung ứng toàn cầu.

"Do local, Go global" - Làm tốt tại sân nhà để tự tin vươn ra thế giới. Với "tấm hộ chiếu" chuẩn UL, Cát Vạn Lợi đang góp phần viết tiếp kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt trên trường quốc tế.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ Nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)