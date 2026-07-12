Minh Tuấn giới thiệu với công chúng hình ảnh là một nghệ sĩ trình diễn, gồm: Diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Đây là mô hình nghệ sĩ đa năng nhiều bạn trẻ đang theo đuổi hiện nay. Từng tốt nghiệp khoá diễn xuất tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) và tham gia đóng một số phim, Minh Tuấn là một gương mặt đầy triển vọng với lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình đẹp.

Minh Tuấn - Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu và Nam vương du lịch Việt Nam 2026.

Trong buổi ra mắt vai trò ca sĩ, Minh Tuấn hát song ca với mẹ bài Papa của Paul Anka như một lời cảm ơn đến người cha luôn âm thầm đứng phía sau làm điểm tựa cho anh. Dịp này, anh cũng chính thức giới thiệu ca khúc Thanh xuân do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác. Đây chính là tiết mục giúp Minh Tuấn giành giải Best in Talent tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Với giọng hát nội lực cùng phần trình diễn kết hợp vũ đạo sôi động, Minh Tuấn mang đến một hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng trên sân khấu.

Đến với vai trò ca sĩ, anh được thừa hưởng giọng hát từ người mẹ của mình - NSƯT Thanh Tâm - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Bên cạnh việc hàng ngày được mẹ truyền cảm hứng và những kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp, Minh Tuấn còn theo học thanh nhạc từ cô giáo Đinh Lan Hương - Trưởng khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc.

Chia sẻ về định hướng hoạt động nghệ thuật, Minh Tuấn cho rằng một nghệ sĩ trong thời đại mới cần được trang bị nhiều kỹ năng để có thể thích nghi và phát triển bền vững. Trong hành trình đó, anh luôn nhận được sự định hướng, động viên từ gia đình cùng các nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền và đặc biệt là mẹ - NSƯT Thanh Tâm.

NSƯT Thanh Tâm chia sẻ trước khi Minh Tuấn theo đuổi nghệ thuật, hai mẹ con có buổi nói chuyện nghiêm túc. Chị nhắc nhở con phải đi đến cùng, không được bỏ cuộc. Minh Tuấn nói sẽ đi đến cùng và mong mẹ hãy tin con. Vì câu nói đó, NSƯT Thanh Tâm đồng hành cùng con.

NSƯT Thanh Tâm và con trai.

NSƯT Thanh Tâm xúc động chia sẻ với VietNamNet: “Nghệ thuật cần hành trình học hỏi rèn luyện lâu dài, tôi và con trai thuộc 2 thế hệ có nhiều khác biệt. Thế hệ chúng tôi hát nhạc trữ tình tròn vành rõ chữ nên khi dạy con là phải dìm cái tôi để tìm tiếng nói chung. Rất may tôi được Đinh Lan Hương giúp con thêm.

Tôi là nghệ sĩ và biết theo con đường nghệ thuật sẽ vất vả. Khi con nói theo nghệ thuật, tôi vừa mừng vừa lo. Hôm nay có anh Trọng Tấn và con trai đến dự, anh Trọng Tấn cũng là người dạy con từng nốt nhạc, có con theo nghề cha mẹ và thành công, những người làm cha mẹ đều hạnh phúc".

Sở hữu chiều cao 1,83m, vóc dáng cân đối, gương mặt sáng cùng phong thái tự tin, hồi tháng 5, Minh Tuấn đoạt danh hiệu Á vương 3 cuộc thi Hoa hậu và Nam vương du lịch Việt Nam 2026.

Song song với việc học, Minh Tuấn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với định hướng phát triển ở 3 lĩnh vực: âm nhạc, người mẫu và diễn xuất.

Ngoài danh hiệu Á vương và hoạt động người mẫu tích cực, Minh Tuấn đã có cơ hội tham gia nhiều chương trình biểu diễn cũng như góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Đi giữa trời rực rỡ (đạo diễn Đỗ Thanh Sơn), Gió ngang khoảng trời xanh (đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh)... Hiện Minh Tuấn đang theo học Đại học Quốc gia Hà Nội.