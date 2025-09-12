Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn - AVSHOW lần thứ 24 đã chính thức khai mạc tại TPHCM vào sáng 12/9 và kéo dài đến 14/9.

Theo thông lệ, đây sẽ là nơi trình diễn các dàn âm thanh có giá từ vài trăm triệu đến vài chục tỉ đồng để khách tham quan có thể thưởng thức và đắm chìm trong âm nhạc.

Dàn âm thanh của Black Dragon Audio có giá 23 tỷ đồng, đáng chú ý là các DAC mang thương hiệu Aries Cerat nặng hơn 200kg/chiếc.

Đáng chú ý tại triển lãm lần này là dàn âm thanh của Black Dragon Audio với thương hiệu Hi-end Aries Cerat lần đầu tiên xuất hiện. Đây là dàn âm thanh có giá lên tới 23 tỷ đồng bao gồm gặp loa hơn 12,4 tỷ đồng và hệ thống thiết bị còn lại khoảng 10,6 tỷ đồng.

Đây là dàn âm thanh có giá hơn 9,2 tỷ đồng, với loa Wilson Audio WATT/Puppy có giá 1,125 tỉ đồng/cặp.

Với quy mô 31 phòng và khu trưng bày, tại đây khách tham quan sẽ có những không gian trải nghiệm đa dạng, có thể tiếp cận các sản phẩm từ phân khúc bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng yêu thích công nghệ và các thiết bị giải trí cá nhân.

Dàn âm thanh của Alpha Audio có giá 8 tỷ, trong đó bộ loa đầu bảng mới nhất của Perlisten - S7t Black Edition có mặt ở Việt Nam sớm nhất thế giới, song song với triển lãm CEDIA ở Mỹ.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín đã đồng hành cùng AVSHOW qua nhiều kỳ triển lãm như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth,.. từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha Audio, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe’s Audio, Streamcast…

Đây là dàn âm thanh có giá 6 tỷ đồng, với loa kệ Bowers & Wilkim 802 D4 có giá 935 triệu đồng/cặp.

Dàn âm thanh có giá 3 tỷ đồng, trong đó cặp loa có giá hơn 800 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cũng đánh dấu sự xuất hiện của các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc, đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore và HongKong.