Choáng ngợp như có mặt giữa sân cỏ nước Anh

Là giải đấu được xem nhiều nhất trên thế giới, thu hút khoảng hơn 40.000 khán giả đến sân, Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được ví như “sân khấu” của những câu lạc bộ xuất sắc nhất xứ sở sương mù. Đây là nơi khán giả được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, những pha xử lý bóng xuất thần cùng kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ hàng đầu thế giới. Mỗi trận đấu tại sự kiện thể thao này đều được ví như một “đại tiệc” bóng đá mãn nhãn, khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Samsung AI TV màn hình cực đại từ 98, 100 đến 115 inch đẩy mọi cảm xúc lên cao trào cùng góc nhìn choáng ngợp, vượt xa tưởng tượng

Để tận hưởng trọn vẹn đại cảnh choáng ngợp ấy, không gì tuyệt vời hơn là theo dõi qua những dòng TV kích thước cực đại của Samsung.

Là thương hiệu TV số 1 thế giới 19 năm liên tiếp, đồng thời dẫn đầu toàn cầu ở danh mục TV siêu lớn, Samsung mang đến cho người dùng đa dạng tùy chọn màn hình cực đại gồm 98 inch (DU9000, Q7F, QN90F); 100 inch (QN80F) và 115 inch (QN90F), xoá nhoà ranh giới giữa sân vận động và phòng khách.

Kích thước màn hình cực đại mang đến trải nghiệm đắm chìm và choáng ngợp như thể người dùng đang đứng ngay tại đường biên sân cỏ, ngắm nhìn từng khoảnh khắc gay cấn của trận đấu lướt ngay trước mắt. Một trải nghiệm khác biệt chưa từng có và đồng nhất bất kể vị trí ngồi của bạn trong phòng.

Bên cạnh kích thước màn hình siêu lớn, Samsung còn trang bị công nghệ Supersize Picture Enhancer cho các dòng TV Mini LED kể trên. Công nghệ này góp phần cải thiện khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu một cách thông minh bằng AI, tất cả đều được tinh chỉnh để phù hợp với kích thước đặc biệt của màn hình. Nhờ đó, từng tiểu tiết như gương mặt của cầu thủ, hoạ tiết trang trí trên áo cổ động viên đều được tái hiện sắc nét.

Tận hưởng đỉnh cao bóng đá với âm sắc vượt đỉnh

Không chỉ được theo dõi các trận đấu với góc nhìn vượt trội, khán giả còn có thể tận hưởng những đường bóng đỉnh cao cùng màu cờ sắc áo của các đội tuyển một cách sống động, thông qua chất lượng âm thanh, hình ảnh vượt trội trên Samsung AI TV màn hình cực đại.

Trong đó, bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2 giúp nâng cấp hình ảnh các trận đấu lên chuẩn 4K sắc nét, rõ ràng từng chi tiết. Riêng phiên bản 115 inch của QN90F sở hữu bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3 tối tân với 768 mạng trí tuệ, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét đến bất ngờ.

Công nghệ Quantum Mini LED Pro (Kích thước 1/50 so với đèn LED) trên TV QN90F 98 inch và 115 inch hay Quantum Mini LED (kích thước 1/40 so với đèn LED) trên TV QN80F 100 inch là bí quyết tạo nên độ tương phản và kiểm soát ánh sáng tối ưu, giúp khung hình từng trận đấu luôn rực sáng, ngay cả ở vùng tối của khán đài.

Màn hình chống phản sáng Glare Free cho trải nghiệm xem bóng đá lý tưởng trong mọi điều kiện ánh sáng, trong khi tần số quét lớn đảm bảo từng chuyển động khung hình luôn mượt mà, không giật lag.

Hiện Samsung đang trang bị tần số quét 165Hz cho TV QN90F 98 inch; 144Hz cho TV QN90F 115 inch và TV QN80F 100 inch. Công nghệ Real Depth Enhancer góp phần tăng độ sâu hình ảnh bằng AI, tạo cảm giác chân thực như thể bạn đang có mặt ngay tại sân vận động.

Công nghệ đèn nền Mini LED kiểm soát độ tương phản và ánh sáng một cách tỉ mỉ, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội

Về âm thanh, công nghệ Âm thanh vòm chuyển động theo hình ảnh (Object Tracking Sound với Dolby Atmos (OTS)) sẽ tái hiện sống động từng pha sút bóng hay tiếng reo hò của cổ động viên, bao trùm khắp phòng và xung quanh ghế ngồi của bạn.

Các công nghệ khác như Active Voice Amplifier Pro (Điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường) và Adaptive Sound Pro (tối ưu hoá âm thanh bằng AI) cũng giúp tín đồ bóng đá dễ dàng theo dõi thông tin từ bình luận viên, ngay cả khi xung quanh đang có tạp âm của máy hút bụi hay xe cộ.

Bản quyền miễn phí, thoải mái tận hưởng giải đấu

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh năm nay bao gồm 38 vòng đấu (tương đương 380 trận đấu) và kéo dài từ giữa tháng 8/2025 đến cuối tháng 5/2026. Với một giải đấu dài hơi và nhiều trận đấu hấp dẫn như trên, vấn đề bản quyền phát sóng được khán giả đặc biệt quan tâm. Chi phí để xem được trận đấu của câu lạc bộ yêu thích cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm thưởng thức Ngoại hạng Anh.

Tại Việt Nam, kênh truyền hình K+ đang là đơn vị nắm giữ bản quyền các trận đấu hấp dẫn nhất mỗi vòng. Người dùng sở hữu Samsung AI TV màn hình cực đại sẽ có ngay tấm vé miễn phí để thưởng thức giải đấu này, thông qua gói ưu đãi đặc biệt từ Samsung.

Cụ thể, khách hàng khi mua TV Samsung sẽ nhận ngay ưu đãi Gói K+ Trọn Vẹn 3 tháng miễn phí, để hòa mình vào giải Ngoại hạng Anh đầy hấp dẫn. Ưu đãi được tính từ thời điểm người dùng đăng ký/đăng nhập và kích hoạt thành công trên K+ App tại TV Samsung đã mua, áp dụng từ 1/8 - 30/9/2025.

Ngoài ra, khi mua Samsung AI TV màn hình cực đại trong giai đoạn này, người dùng còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi khác với tổng trị giá lên đến 28 triệu, bao gồm Loa thanh AI Q990F, 0% trả góp, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí Samsung Super AI Premium. Nhanh tay nâng cấp Samsung AI TV màn hình cực đại để sống trong đỉnh cao bóng đá Ngoại hạng Anh.

Bích Trâm