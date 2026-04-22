Đại hội có sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo địa phương và 150 đại biểu đại diện cho các tăng ni, Phật tử. Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tham dự sự kiện.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Trong bối cảnh đất nước thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động sắp xếp tổ chức, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ qua, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đề ra phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự; đẩy mạnh công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử; tích cực triển khai các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền được tái suy cử Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Bà Trần Thanh Nhàn mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng địa phương; tăng cường hoạt động an sinh theo hướng bền vững; giữ gìn giá trị văn hóa, tín ngưỡng; góp phần xây dựng đời sống đạo đức, lối sống lành mạnh và thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố ổn định, phát triển bền vững khu vực biên giới.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 thành viên, trong đó Ban Thường trực có 11 vị, 14 ủy viên. Thượng tọa Thích Quảng Truyền được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2026-2031; Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm phụ trách công tác từ thiện xã hội; Đại đức Thích Bản Tiến, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm phụ trách công tác giáo dục Phật giáo, Phật giáo quốc tế.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần khẩn trương kiện toàn bộ máy nhân sự, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động thiết thực.

Trong đó, đặc biệt lưu ý việc đổi mới tư duy điều hành, phát huy vai trò "cầu nối" thắt chặt khối đại đoàn kết, tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".