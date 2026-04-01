Sáng 1/4, triển lãm “45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới” khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng, TPHCM).Triển lãm hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Không gian trưng bày giới thiệu 450 hình ảnh, tư liệu qua 17 mảng đề tài, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của Giáo hội, từ Hội nghị thống nhất Phật giáo năm 1981 đến dấu ấn 9 kỳ Đại hội và thành tựu trên các lĩnh vực tăng sự, hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội.

Hành trình 45 năm đánh dấu bằng 9 kỳ Đại hội toàn quốc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Trong ảnh là hình ảnh tại hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo thành lập GHPGVN năm 1981.

Tại hội nghị này, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam – cơ sở 1 (sau này là Học viện Phật học Việt Nam tại Hà Nội) được thành lập, tiếp theo Trường Cao cấp Phật học Việt Nam – cơ sở 2 (sau này là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM) được thành lập năm 1984.

Cố Thủ tướng – Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam đã gắn chặt với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Hòa thượng Thích Trí Thủ - Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng cụ Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN bức tranh ghép gỗ ảnh chùa Một Cột - biểu tượng văn hóa dân tộc - tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội nghị thống nhất PGVN (T11/1981).

Bước sang giai đoạn hội nhập, năm 1992, Ban Phật giáo quốc tế được thành lập, thúc đẩy quan hệ với Phật giáo các nước và các tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Năm 1994, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam được thành lập với sứ mệnh cốt lõi là thực hiện Đại tạng kinh Việt Nam, nghiên cứu nhằm xác định các nội hàm quan trọng thiết định nên bản sắc Phật giáo Việt Nam.

Trải qua 9 nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam – đại diện của tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước – đã triển khai nhiều hoạt động Phật sự, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những hình ảnh về Đại lễ Vesak 2025 - sự kiện văn hóa và tâm linh quốc tế của cộng đồng Phật giáo toàn cầu được tổ chức trọng thể tại Việt Nam cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong đời sống Phật giáo quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, đoàn kết và hòa hợp.

Trước năm 2025, Việt Nam đã ba lần đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Song song đó, công tác từ thiện xã hội tiếp tục là một trong những hoạt động trọng tâm, thể hiện tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” của Phật giáo Việt Nam.

Đúng 6h ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng chư tăng cử ba hồi chuông, trống Bát Nhã cầu quốc thái dân an tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Hoạt động được thực hiện đồng loạt tại hơn 18.000 tự viện trên cả nước, nhân thời điểm vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập, thể hiện tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Triển lãm cũng giới thiệu ấn phẩm đầu tiên của Báo Giác Ngộ – cơ quan báo chí Phật giáo có lịch sử hoạt động lâu dài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN tại triển lãm sáng 1/4.

Chị Trần Thị Như Ý (phường Bàn Cờ) xúc động khi tham quan triển lãm. Chị cho biết, qua các hình ảnh, tư liệu, chị hiểu rõ hơn về chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam, ngày càng lớn mạnh, lan tỏa rộng, thể hiện tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” và đậm bản sắc dân tộc.