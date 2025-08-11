Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào hôm nay.

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có các thay đổi nhanh, khó dự báo.

Đất nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Những chủ trương, quyết sách mang tính chiến lược về tổ chức bộ máy, về xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật… được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ. Điều đó đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến công tác nghiên cứu phát triển lý luận và tư vấn chính sách cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội. Ảnh: HCMA

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, xây dựng Học viện là trường Đảng mẫu mực; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên cần thực hiện tốt vai trò nêu gương trong mọi giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ để lan tỏa tính Đảng, văn hóa trường Đảng tới từng học viên, cơ quan, tổ chức làm việc...

Đảng bộ Học viện cũng cần tổ chức thực hiện thật tốt 2 nhiệm vụ hàng đầu là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương châm “người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên thực sự gương mẫu về mọi mặt, sắc về lý luận, sâu về chuyên môn, sát với thực tiễn, thành thạo về ứng dụng công nghệ số, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc biệt để phát hiện và trọng dụng nhân tài. Học viện cần có giải pháp căn cơ trong xây dựng đội ngũ “giảng viên chuyên gia” có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế bên cạnh đội ngũ “giảng viên cơ hữu”, tạo thành “hai trụ cột” của lực lượng giảng viên, góp phần tăng cường tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong công tác trường Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên mọi mặt công tác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: HCMA

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tham mưu về chủ trương, đường lối, chính sách, Học viện cần tham gia cụ thể, trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho các chương trình kinh tế - xã hội lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Thường trực Ban Bí thư cho rằng cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thực tiễn quan trọng của Học viện trong giai đoạn mới.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Học viện cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đó là xây dựng Học viện thật sự trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản; cái nôi để rèn luyện tính đảng, văn hóa Đảng và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên.

Từng cán bộ, giảng viên, học viên phải thấm nhuần và thực hiện bằng được lời căn dặn của Bác Hồ trong sổ vàng truyền thống của nhà trường: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”...