Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh ngày 28/9/1968; quê quán Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Trình độ cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 3 đảm nhiệm qua các cương vị: Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, Tư lệnh Quân khu.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.