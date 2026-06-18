Động thái này đánh dấu bước đi mới nhất trong cuộc chiến chính trị căng thẳng có thể quyết định tương lai của bà Duterte trên chính trường.

Phó Tổng thống Philippines Sarah Duterte. Ảnh: Rappler

Tờ Rappler đưa tin trong phiên điều trần trước xét xử, các thượng nghị sĩ Philippines đã thảo luận về vấn đề thủ tục và chuẩn bị cho phiên tòa chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 6/7. Diễn biến mới trên là bước tiếp theo của việc Hạ viện Philippines luận tội bà Duterte hồi tháng trước.

Phó Tổng thống Duterte sẽ có 10 ngày để nộp phản hồi chính thức đối với kiến nghị luận tội, sau đó các công tố viên của Hạ viện sẽ có 5 ngày để nộp bản phúc đáp theo các thủ tục đã được Thượng viện công bố trước đó.

Bà Duterte đang phải đối mặt với những cáo buộc như lạm dụng công quỹ, có tài sản bất minh và đe dọa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân và một cựu Chủ tịch Hạ viện. Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc và mô tả nỗ lực luận tội "có động cơ chính trị".

Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte có thể bị phế truất và cấm giữ chức vụ công trong tương lai. Viễn cảnh đó có thể chấm dứt tham vọng tranh cử tổng thống năm 2028 của bà Duterte.