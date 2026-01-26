Tờ Phil Star dẫn lời quyền Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines (PNP) Jose Nartatez Jr. ngày 26/1 thông tin: “Văn phòng Cảnh sát Khu vực Bangsamoro sẽ truy bắt những đối tượng liên quan. Những kẻ tin rằng chúng có thể ẩn náu sau các tay súng đánh thuê đã nhầm. Chúng tôi sẽ tìm ra đối tượng chủ mưu và triệt phá mạng lưới đứng sau cuộc phục kích".

Lãnh đạo PNP nhấn mạnh, cảnh sát Philippines sẽ tăng cường các chiến dịch thu hồi vũ khí tại Shariff Aguak nhằm ngăn chặn bạo lực và củng cố an ninh công cộng. "Chúng tôi sẽ không để xuất hiện một khu vực như 'miền viễn tây'. Tôi đã yêu cầu lực lượng cảnh sát hiện diện công khai 24/7 và sẽ triệt phá các mạng lưới cung cấp vũ khí hạng nặng cho các tay súng", ông Nartatez Jr. nói.

Xe chở thị trưởng thành phố Shariff Aguak của Philippines bị tấn công bằng súng chống tăng. Video: Phil Star

Theo truyền thông địa phương, xe chở ông Ampatuan đã bị tấn công bằng súng chống tăng B-40 vào ngày 25/1. May mắn là phát đạn đã không trúng trực tiếp vào xe, giúp phương tiện vẫn có thể di chuyển. Vụ phục kích khiến 2 người hộ tống ông Ampatuan bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau khi gây án, các tay súng đã rời khỏi hiện trường, nhưng PNP và Tiểu đoàn bộ binh số 90 của Lục quân Philippines đã ngay lập tức đã tiến hành truy lùng chúng. Tới chiều ngày 25/1, các đối tượng đã bị bao vây và đấu súng với cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã bắn hạ 3 tay súng, nhưng vẫn còn 1 nghi phạm khác đang lẩn trốn.

Trên thực tế, đây là lần thứ 3 Thị trưởng Ampatuan bị ám sát. 2 lần trước đó xảy ra vào năm 2014 và năm 2019.

Súng chống tăng B-40 (hay còn gọi là RPG-2) là vũ khí được Liên Xô phát triển từ năm 1947. B-40 sử dụng đầu đạn xuyên giáp liều nổ cao PG-2, có khả năng xuyên thủng các loại xe bọc thép thế hệ cũ.