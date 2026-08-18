Dàn khách mời rạng rỡ trong trang phục truyền thống

Khi di sản không chỉ là hoài niệm, mà là dòng chảy sống động

Được tổ chức trong khuôn viên Dinh Độc Lập, đêm tiệc VietCharm Culture & Dining Show đã trở thành nơi chứng kiến màn giao thoa duy mỹ giữa nghệ thuật, ẩm thực và triết lý làm đẹp bền vững. Sự kiện quy tụ gần 100 khách mời là các KOLs, KOCs và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trong các lĩnh vực làm đẹp, văn hóa và du lịch.

Khách mời thích thú chụp ảnh cùng trang phục truyền thống

Không đơn thuần là một buổi ra mắt hay tri ân thông thường, "Thưởng Yến Di Sản" được thiết kế như một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Từ không gian chụp ảnh check-in mang đậm dấu ấn xưa cho đến các hoạt động văn hóa tương tác độc đáo, S:kin Heritage đã khéo léo gợi mở câu chuyện: văn hoá dân tộc không nằm lại trong trang sách cũ, mà là nguồn sống đang chảy cùng nhịp đập đương đại.

Không gian nghệ thuật biểu diễn tại sự kiện "Thưởng Yến Di Sản"

Nâng niu làn da Việt bằng niềm tự hào di sản

S:kin Heritage ra đời với sứ mệnh: khẳng định làn da Việt là một vẻ đẹp thuần khiết, xứng đáng được trân trọng và nâng niu. Trong thời đại hội nhập, khi người trẻ dễ dàng bị thu hút bởi những làn sóng văn hóa toàn cầu, S:kin Heritage mong muốn trở thành người bạn đồng hành, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội qua từng bước chăm sóc da mỗi ngày.

Hành trình di sản ấy được thương hiệu gửi gắm khéo léo qua ngôn ngữ thiết kế và câu chuyện sản phẩm. Đó là hình ảnh những thửa ruộng bậc thang Bản Phùng kỳ vĩ, nét kỳ quan của Vịnh Hạ Long, vẻ thanh bình của non nước Tràng An, hay sự hùng vĩ của hang Sơn Đoòng và dấu ấn vàng son xứ Huế... Không dừng lại ở cảnh sắc đất trời, các biểu tượng văn hóa như Việt phục, Trống đồng Đông Sơn cũng được đưa vào bao bì sản phẩm một cách tinh tế.

Nhãn hàng đã cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa câu chuyện bản địa và khoa học hiện đại. Mỗi sản phẩm S:kin Heritage ra đời là một lời cam kết về tính thân thiện, sự tối ưu cho làn da nhiệt đới, đồng thời là một mảnh ghép ý nghĩa, truyền tải tinh thần yêu nước và niềm tự hào di sản đến đến thế hệ trẻ.

Bộ sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu S:kin Heritage

Buổi tiệc khép lại bằng những món quà lưu niệm độc quyền cùng lời tri ân sâu sắc từ đại diện thương hiệu. Ấn tượng về "Thưởng Yến Di Sản" không chỉ nằm ở quy mô tổ chức sang trọng, mà còn ở thông điệp nhân văn đã chạm đến trái tim của cộng đồng làm đẹp.

Đội ngũ S:kin Heritage gửi lời tri ân trên sân khấu

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện truyền cảm hứng, S:kin Heritage đã và đang hiện thực hóa cam kết của mình bằng việc tiếp cận sâu rộng người tiêu dùng. Hiện nay, các dòng sản phẩm của thương hiệu đã có mặt tại các hệ thống phân phối mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam như Hasaki, Guardian, Beauty Box, Nuty Cosmetics, Sociolla...

Theo đại diện S:kin Heritage, sự đón nhận của thị trường là minh chứng cho điều thương hiệu hướng đến - thương hiệu Việt chinh phục người tiêu dùng Việt bằng chất lượng và giá trị bền vững. Bằng lối đi khác biệt, S:kin Heritage không chỉ nâng niu làn da, mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người Việt niềm tự hào về giá trị truyền thống dân tộc.

(Nguồn: Công ty TNHH Fish Golden Heritage)