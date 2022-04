Thuý Diễm, Xuân Lan mang con lên sân khấu

Thúy Diễm và con trai.

Là một sự kiện được tổ chức thường niên, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior Fashion Week tháng 4/2022 với chủ để Maturing For Tomorrow - Trưởng thành cho tương lai với thông điệp kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em.

Chương trình nhận được sự tham gia của nhiều tên tuổi trong ngày diễn đầu tiên như Thúy Diễm, gia đình Khánh Đơn - Huỳnh Như, diễn viên Khánh My, Hương Giang cùng các chàng trai đội mình tại The Next Gentleman và các con nuôi của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là bé Nhím, Sóc và Linh Đan.

Người sáng lập tuần lễ thời trang và giữ vai trò vedette trong bộ sưu tập này là Xuân Lan và con gái - bé Thỏ. Hai mẹ con nhận những tràng vỗ tay và reo hò cổ vũ từ phía khán giả.

Các chàng trai đến từ đội Xuân Lan tại Quý ông hoàn mỹ: Minh Kha, Vũ Linh, Quang Thuận, Hồng Khánh, Hữu Thanh Tùng, Hải Anh cùng các người mẫu như: Trương Ngọc Tình, Hữu Long, Mario Thành Tâm, K’Brơi… cực nam tính trong bộ sưu tập vest mới nhất của Mon Amie. Thông điệp "yêu thương" lần này, nhà thiết kế muốn thay mặt cánh mày râu lên tiếng để bảo vệ quyền trẻ em không kém cạnh gì các chị em phụ nữ.

Ngân An