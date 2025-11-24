Trước diễn biến thời tiết gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những ngày qua, đặc biệt mưa to từ tối ngày 18 đến ngày 19/11 và hồ Đơn Dương xả điều tiết qua tràn với lưu lượng xả đặc biệt lớn đã khiến lượng nước về hồ tăng nhanh. Đến 7h ngày 17/11 đã xuất hiện cơn lũ đến hồ thủy điện Đại Ninh.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cực đoan do mưa lũ gây ra và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho hạ du, đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình, ngày 17/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 6403/SNNMT-TNN yêu cầu Công ty Thủy điện Đại Ninh thực hiện vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du.

Nhà máy Thủy điện Đại Ninh điều tiết lũ cho hạ du

Để thực hiện tốt chỉ đạo văn bản nêu trên của tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thủy điện Đại Ninh đã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thực hiện quan trắc, tính toán thủy văn, phối hợp thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương các cấp để điều tiết hồ chứa một cách chủ động, linh hoạt, trong quá trình vận hành xả nước qua đập tràn luôn nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ nhằm tích nước và cắt, giảm lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tải sản của nhân dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa đồng thời đảm bảo an toàn cho công trình và tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ.

Đến 13h ngày 20/11 lũ đã đạt đỉnh với lưu lượng 2317 m3/s và sau đó giảm dần; lưu lượng nước xả lớn nhất qua đập tràn là 2.300 m3/s. Từ 13h ngày 20/11 Công ty thủy điện Đại Ninh đã giảm dần lưu lượng xả qua tràn và đến thời điểm 13h30 ngày 22/11, lưu lượng xả qua đập tràn chỉ còn 430 m3/s.

Vận hành an toàn công trình nhà máy thủy điện Đại Ninh

Việc chủ động vận hành hồ chứa góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình thể hiện vai trò điều tiết tích cực của Công ty Thủy điện Đại Ninh trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du đập và công trình. Hiện nay, Công ty vẫn luôn theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức ứng trực tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng cứu với các tình huống khẩn cấp; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và chính quyền địa phương các cấp để theo dõi diễn biến mưa lũ, đảm bảo vận hành an toàn.

(Nguồn: Công ty Thủy điện Đại Ninh)