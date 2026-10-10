Giữa biển đêm mưa to, gió lớn, thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần bị chuột rút, có lúc tưởng không thể gắng gượng. Sau hơn 8 giờ bơi và thả trôi trên biển, người đàn ông có gần 30 năm đi biển đã tự tìm được đường vào bờ.

Ngày 10/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường (40 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS bị chìm khi vào cửa Gianh, đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 9/10, tàu cá QB-93230-TS, dài 12,5m, hành nghề lồng bẫy ghẹ bất ngờ bị chìm khi đang di chuyển vào cửa Gianh, cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Sau sự cố, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương làm chủ đã tiếp cận, cứu được 3 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Cường mất tích. Lực lượng chức năng cùng các phương tiện hoạt động trên biển khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đến thăm hỏi chúc mừng ngư dân Nguyễn Mạnh Cường trở về nhà an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp

Tuy nhiên, đến khoảng 20h cùng ngày, anh Cường đã tự bơi vào bờ tại khu vực xã Đông Trạch, sau hơn 8 giờ vật lộn với sóng nước.

Kể lại sự cố, anh Cường cho biết, tàu bị hỏng gioăng khiến nước tràn vào. Nhận thấy tình hình khó khắc phục, các thuyền viên chủ động báo tin về gia đình và chuẩn bị phao để ứng phó.

“Tôi lấy khoảng 4-5 chiếc phao buộc lại với nhau, cố gắng sửa chữa tàu. Tôi nghĩ nếu tàu chìm thì bám vào phao chờ người đến cứu. Ba người còn lại kết thành một bè nhỏ để chờ phương tiện cứu hộ”, anh Cường kể.

Khi tàu bất ngờ chìm giữa lúc mưa to, gió lớn, anh quyết định mang theo phao bơi vào bờ thay vì tiếp tục lênh đênh chờ cứu.

“Lúc ấy tôi nghĩ, nếu cứ ở giữa biển chờ cứu thì không biết đến bao giờ nên quyết định cầm phao bơi vào bờ, bởi càng lênh đênh lâu thì cơ hội sống càng thấp”, anh nhớ lại.

Khu vực tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh: BĐBP cung cấp

Trong bóng tối giữa biển mênh mông, anh vừa bơi vừa thả trôi, cố xác định hướng vào đất liền. Quãng đường anh ước tính khoảng 7 hải lý, thời tiết mưa gió khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Có gần 30 năm đi biển, anh Cường đã quen quan sát, phán đoán hướng đi và dòng nước. Kinh nghiệm ấy giúp anh định hướng giữa biển đêm. Tuy nhiên, việc bơi liên tục trong nhiều giờ khiến cơ thể kiệt sức, tay chân nhiều lần co cứng vì chuột rút.

“Khoảng 7-8 lần tôi bị chuột rút, trung bình chừng một tiếng lại bị một lần. Tôi phải dừng lại, thả trôi để hồi sức. Nếu cố bơi tiếp, tay chân có thể co cứng, không bơi được nữa”, anh kể.

Khi tàu chìm, anh không kịp chuẩn bị thức ăn hay nước uống. Trong lúc trôi dạt, anh may mắn nhìn thấy nửa chai nước gần đó nên vớt lấy, uống từng chút để duy trì sức lực.

Càng về tối, anh Cường càng tuyệt vọng vì không biết mình có thể trụ được bao lâu giữa biển động. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh đèn từ đất liền, anh mới có thêm động lực tiếp tục hành trình.

“Bơi gần đến bờ, nhìn thấy đèn điện, tôi thấy có hy vọng hơn. Tôi cố gắng hết sức để bơi vào”, anh chia sẻ.

Người thân khóc nghẹn khi anh Cường trở về nhà an toàn. Ảnh: BĐBP cung cấp

Khoảng 20h, anh vào được bờ tại khu vực xã Đông Trạch. Do vị trí lên bờ khá vắng vẻ, anh nằm nghỉ một lúc rồi tiếp tục đi bộ tìm nhà dân. Khoảng 20h30, anh đến khu dân cư, gõ cửa một ngôi nhà sáng đèn.

“Lúc vào được bờ, tôi mừng quá, gần như không còn nghĩ đến chuyện đói hay mệt nữa”, anh nhớ lại.

Trong khi anh Cường vật lộn giữa biển khơi, ở nhà, chị Lụa thấp thỏm lo âu khi nhận tin chồng gặp nạn. “Lúc nhận được tin báo, tôi chỉ biết khóc và ngóng tin chồng trong bất an. Sau hơn 8 giờ mong mỏi, nghe tin chồng đã bơi được vào bờ an toàn, tôi mừng đến không nói nên lời”, chị Lụa chia sẻ.

Sau khi vào bờ, anh Cường được chính quyền và người dân địa phương hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa về nhà an toàn. Hiện sức khỏe anh đã ổn định.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng anh may mắn vượt qua sự cố trên biển, đồng thời động viên gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.