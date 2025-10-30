Trong những năm gần đây, xu hướng tổ chức tiệc tổng kết cuối năm “Year End Party” kết hợp nghỉ dưỡng đã trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp nhằm tạo dấu ấn cho một năm hoạt động, đồng thời nâng cao trải nghiệm gắn kết đội ngũ. Bắt nhịp xu hướng đó, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh là một trong số những điểm đến hàng đầu tại địa phương đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về một điểm đến tổ chức tiệc cuối năm kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng mà nhiều công ty hướng tới.

Kinh nghiệm tổ chức tiệc, sự kiện đa quy mô

Tổ hợp nằm tại Yên Mô, Ninh Bình, sát bên hồ Yên Thắng thơ mông và được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi triệu năm tuổi. Địa thế này giúp khu nghỉ dưỡng sở hữu trọn vẹn lợi thế về du lịch văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Song song với đó, nhờ được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Bình cũng sở hữu hệ thống không gian đa dạng, phù hợp cho mọi quy mô sự kiện.

Phòng hội trường lớn có sức chứa lên đến 300 khách, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED hiện đại, phù hợp cho gala doanh nghiệp, lễ vinh danh, hội thảo nội bộ hay các chương trình ra mắt sản phẩm. Bên cạnh đó là phòng họp chức năng với thiết kế linh hoạt, phù hợp tổ chức hội nghị, hội thảo,...

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh sở hữu ưu thế đặc biệt cho các sự kiện ngoài trời nhờ không gian ven hồ và thảm cỏ rộng, thoáng, bằng phẳng. Từ sự kiện quy mô lớn như teambuilding, dạ tiệc âm nhạc đến những chương trình riêng tư theo yêu cầu, đội ngũ tổ chức sự kiện có thể cá nhân hóa phong cách với tiêu chuẩn phục vụ tinh tế, đảm bảo mỗi chương trình đều mang dấu ấn riêng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, với đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, am hiểu khẩu vị đa dạng của khách trong và ngoài nước, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh mang đến dịch vụ tiệc chất lượng cao với thực đơn linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu từ tiệc buffet, set menu đến tiệc ngoài trời. Sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và phục vụ giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chương trình gala, lễ tri ân hay tiệc kết nối trong không gian ẩm thực đẳng cấp, chỉn chu và tiện lợi.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh đặc biệt sở hữu ưu thế trong việc mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, khác biệt giữa thiên nhiên cố đô cho các doanh nghiệp.

Khu phức hợp bao gồm hệ thống khách sạn, biệt thự và sân golf 54 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, hiện đã có hai sân đi vào hoạt động là (Sân Đồi Vua) King Course và Sân Hoàng Hậu (Queen Course). Mỗi sân có một thiết kế riêng, mang đến trải nghiệm và thử thách golf khác biệt, phù hợp cho các chương trình giao lưu, giải golf doanh nghiệp hoặc hoạt động kết nối lãnh đạo bên lề sự kiện cuối năm.

Tiếp nối hành trình sự kiện, khách tham dự có thể thư giãn và nghỉ ngơi trong không gian lưu trú đẳng cấp. Hệ thống khách sạn và biệt thự của The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh được thiết kế mang cảm hứng kiến trúc Bắc Bộ kết hợp nội thất cao cấp, hòa quyện giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên.

Các lựa chọn lưu trú đa dạng từ The Five Lake Hotel & Resort với tầm nhìn hướng hồ Yên Thắng, đến The Five Hill Villas & Resort nhìn ra thung lũng xanh, hay The Five Golf Villas & Resort nhìn ra sân golf và những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tất cả cùng tạo nên một hành trình trọn vẹn cho doanh nghiệp trong mùa lễ hội cuối năm.

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh đang giới thiệu chương trình ưu đãi sự kiện cuối năm dành cho doanh nghiệp với nhiều lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu tổ chức. Các gói ưu đãi bao gồm dịch vụ tiệc, trang trí sự kiện tiêu chuẩn, ưu đãi phòng nghỉ số lượng lớn, dịch vụ giải trí đi kèm và chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách đặt sớm.

Thông tin liên hệ: The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh

Email: sale@ninhbinh.thefiveresorts.vn

Số điện thoại: 0229 3666 345

Bích Đào