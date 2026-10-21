TRUNG QUỐC - Sau vụ xô xát giữa khách và nhân viên, ngay hôm sau, tiệm bánh donut ở Đài Loan bất ngờ đông nghịt người đến mua.

Khoảng 17h ngày 16/10, một vụ xô xát xảy ra tại tiệm donut có tên "Bà Tóc Xoăn" ở khu Tây Môn Đinh, Đài Bắc khiến những người có mặt hoảng hốt.

Mâu thuẫn bắt nguồn khi bà Phương (58 tuổi) có ý định chen hàng trong lúc chờ mua bánh. Thấy vậy, nam nhân viên họ Vương (28 tuổi) đã ngăn lại. Tuy nhiên, khi đến lượt mình mua, bà Phương lại buông lời chế giễu, xúc phạm anh Vương, theo Taisounds.

Tiệm bánh Donut bất ngờ viral trên mạng xã hội do nhân viên xô xát với khách. Ảnh: NOWnews

Mất kiểm soát, anh Vương ném một chiếc donut về phía bà Phương. Hai bên lao vào ném đồ qua lại. Đỉnh điểm, anh Vương nhảy qua ô cửa phục vụ, định lao vào đánh người. Đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.

Mặc dù vậy, khi làm việc tại đồn cảnh sát, cả hai đều không yêu cầu khởi kiện đối phương.

Sau vụ việc, tiệm bánh đã đưa ra thông báo, giải thích rằng nhân viên ban đầu chỉ muốn bảo vệ trật tự xếp hàng cho các khách khác, đồng thời thừa nhận hành vi của nhân viên quán không đúng, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các thực khách.

Video nhân viên tiệm donut xô xát với khách - góc phải

Khách xếp hàng tới góc phố để mua bánh

Điều bất ngờ là ngay hôm sau, tiệm bánh xuất hiện hàng dài người chờ mua từ trước giờ mở cửa, kéo dài tới góc phố. Ông Lý, một người dân sống gần đó chia sẻ với NOWnews, từ khi chuyển đến đây, ông chưa từng thấy cảnh tượng xếp hàng dài như vậy.

Nhiều người xếp hàng trước cửa tiệm để mua bánh

Ông Trang, một vị khách khác thông tin, ông cùng gia đình đã đến đây mua 7 chiếc bánh để ủng hộ. Là người làm ngành IT, cũng thường xuyên tiếp xúc khách hàng, ông thấu hiểu áp lực dịch vụ và khẳng định việc yêu cầu xếp hàng là chuẩn mực tối thiểu.

Tuy nhiên, ông cho rằng nam nhân viên này đã phản ứng quá đà.

Ông Trang cùng gia đình đến mua bánh, cho rằng nhân viên đã phản ứng quá đà

Bên cạnh những người đến ủng hộ, một số khách khác lại giữ thái độ thận trọng. Trả lời TVBS, một số người cho biết họ chỉ ghé vì tò mò khi thấy đám đông. Ngay cả đoạn video cũng chưa thể hiện rõ nội dung, diễn biến để kết luận ai đúng, ai sai.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng những ngày sau vụ xô xát, cửa hàng vẫn tấp nập người xếp hàng mua bánh, trong đó không ít người biết đến tiệm qua tin tức.