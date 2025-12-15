Chủ quán 89 tuổi gây sốt mạng

Ở tuổi 89, mỗi ngày ông Ono đều có mặt tại tiệm bánh lúc 7h30, bắt tay làm bánh táo và món tráng miệng Mont Blanc. Ông vui vẻ với công việc và không hề nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Cuối tuần, ông đi tàu điện ngầm, xe buýt đến các cửa hàng bách hóa ở Nagoya để xem các loại bánh ngọt mới được bày bán. Cụ ông luôn mong muốn được thấy những sản phẩm mới.

Năm ngoái, hình ảnh ông cụ gần 90 tuổi say mê làm bánh được con cháu đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng “gây bão” với hàng loạt lượt tương tác.

Chia sẻ trên Japan Today, ông Ono cho biết niềm vui làm việc đến từ việc luôn có gia đình kề bên. Trong căn bếp nhỏ, ông có hai “đồng nghiệp” đặc biệt: con trai và cháu trai.

Ông Ono (giữa) và con trai (bên trái), cháu trai cùng vận hành tiệm bánh. Ảnh: Japan Today

Trong tủ kính của tiệm bánh, khoảng 25 loại bánh khác nhau được trưng bày, từ bánh truyền thống tới bánh theo mùa. Những loại bánh khác được đặt trên kệ gỗ. Tất cả đều có hình thức hấp dẫn.

Theo chính phủ Nhật Bản, khoảng một nửa số doanh nghiệp nhỏ ở Nhật Bản không có người kế nhiệm sau khi thế hệ hiện tại nghỉ hưu. Đây là vấn đề nghiêm trọng, đe dọa việc bảo tồn các nghề thủ công, truyền thống.

Nhưng với tiệm bánh Emily thì khác. Ba thế hệ trong gia đình cùng tham gia điều hành tiệm, gồm người sáng lập - ông Ono, con trai Yoshihide (56 tuổi) và cháu trai Kazuki (25 tuổi).

Tiệm bánh có khoảng 50 loại khác nhau. Ảnh: Emily-Ono

Bí quyết của tiệm bánh 3 đời

Ông Ono sinh ra ở tỉnh Niigata, phía tây bắc Tokyo. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông chuyển tới thủ đô của Nhật Bản sống và làm việc trong một cửa hàng bánh kiểu châu Âu.

Chàng trai trẻ Ono khi đó chưa từng ăn bánh ngọt. Lần đầu tiên nếm thử vị béo ngậy của lớp kem bơ, chàng trai đã say mê và quyết tâm theo đuổi nghề làm bánh.

Năm 1966, ông Ono mở cửa hàng riêng ở Machida, phía tây Tokyo. Ông cùng vợ, bà Mitsuko (hiện 85 tuổi) đặt tên cửa hàng là Emily vì dễ nhớ và nghe giống tên của tiệm bánh ngọt châu Âu.

Emily cũng là tên một loại bánh sô-cô-la mà cửa hàng này bán liên tục từ khi thành lập.

Năm 1972, họ chuyển cửa hàng tới địa chỉ hiện tại. Ban đầu, việc kinh doanh bánh ngọt rất khó khăn, tiệm chủ yếu có doanh thu từ bán thuốc lá và nước ép.

Tới những năm 2000, con trai ông Ono là Yoshihide về quê kinh doanh bánh với bố. Trước đó, anh Yoshihide có dự định làm việc trong lĩnh vực bảo dưỡng xe máy nhưng tiếc công sức bố mẹ, nên anh quyết định chuyển hướng. 24 tuổi, anh bắt đầu đi học nghề bánh ngọt.

Để thu hút khách, anh Yoshihide muốn có một sản phẩm đặc trưng và anh đã chọn món bánh su kem tươi. Tiếp theo, anh mở các lớp dạy làm bánh ngọt dành cho học sinh. Trải nghiệm này được cộng đồng địa phương đón nhận. Mỗi năm, tiệm Emily mở gần 100 lớp học dạy làm bánh ngọt, su kem.

Không chịu "dậm chân tại chỗ", bố con ông Ono tập trung thay đổi cách trang trí để chiếc bánh ngon và đẹp. Họ liên tục cho ra mắt sản phẩm mới, chẳng hạn như bánh kem hình chiếc váy công chúa.

Không ngừng đổi mới sản phẩm giúp tiệm bánh Emily ngày càng đông khách. Ảnh: Emily-Ono

Các chính sách chăm sóc khách hàng cũng được áp dụng. Mỗi vị khách tới nhận bánh sinh nhật, cửa hàng đều chụp ảnh, in lên bưu thiếp và viết những lời chúc ý nghĩa bằng tay. Đây là bí quyết giữ chân khách hàng của họ.

Khi chi phí nguyên liệu tăng cao do lạm phát, gia đình vẫn cố gắng giữ giá cả ổn định. Con dâu của ông Ono cũng tham gia vào vận hành tiệm bánh. Và 2 năm trước, cháu trai ông cũng về làm việc.

"Nếu chúng ta muốn duy trì tiệm bánh tới 100 năm, một số thứ sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, điều mãi mãi không thay đổi là bất cứ ai tới tiệm cũng sẽ cảm thấy được chào đón", Kazuki - cháu trai ông Ono, chia sẻ.

Gia đình ông Ono quan niệm, mỗi khách hàng tới mua bánh đều phải hạnh phúc, hài lòng. Ảnh: Emily-Ono

Mỗi ngày, sau khi đóng cửa, cả gia đình lại bàn bạc với nhau về những sản phẩm mới. Bánh mì kẹp bơ, nho khô do Kazuki thực hiện, ra mắt hồi tháng 5, đang rất được ưa chuộng.

"Thực khách khen 'ngon quá' là phần thưởng tuyệt vời nhất với chúng tôi. Tôi muốn mọi người thưởng thức được món ngon ngọt ngào khi họ cảm thấy mệt mỏi", ông Ono mỉm cười chia sẻ.