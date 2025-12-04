Ngày 4/12, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một nhóm cứu trợ từ tỉnh Thái Nguyên đang tìm thông tin về một quán ăn sáng gần lối ra cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ (đoạn Bùng – Vạn Ninh), Quảng Trị, để gửi lại tiền do rời quán vội và quên thanh toán.

Người đại diện nhóm, chị Nguyễn Thị Huyền, cho biết nhóm gồm bà con các xã Nga My và Hà Châu (Thái Nguyên) đi hỗ trợ người dân vùng lũ Phú Yên (cũ).

Đoàn xuất phát ngày 1/12, sau khi trao quà và tiền ủng hộ tại Phú Yên (cũ), trên đường trở ra có dừng ăn sáng tại một quán gần lối rẽ xuống từ cao tốc, đoạn qua xã Nghĩa Ninh, phường Đồng Hới.

Hình ảnh nhóm cứu trợ vào ăn sáng (ngồi gần xe ô tô). Ảnh: CTV

"Do sơ suất nên đoàn 5 người quên trả tiền. Khi xe đã nhập làn cao tốc, nhóm mới phát hiện sự việc nên không thể quay lại. Mong bà con ai biết chủ quán thì cho em xin số liên lạc để gửi tiền”, chị Huyền đăng trên mạng xã hội.

Khi thông tin được đăng tải, nhiều người đã nhiệt tình tìm giúp. Sau khoảng thời gian ngắn, cộng đồng mạng xác định quán tên là Khánh Bu, gần ngã ba đường Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới).

Khi liên hệ được chủ quán, anh Đào Hữu Khánh (chủ quán) xác nhận nhóm có ghé ăn. Anh cũng không để ý nên không biết chuyện nhóm quên trả tiền. Khi được nhóm gọi báo, anh kiểm tra lại thì đúng là chưa thanh toán. Tuy nhiên, biết nhóm đi cứu trợ đồng bào vùng lũ trở về, anh Khánh từ chối nhận tiền.

“Những ngày qua cũng có nhiều đoàn cứu trợ từ Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa đi ngang, ghé quán. Đoàn nào đi cứu trợ, chủ quán đều xin được mời cơm miễn phí”, anh Khánh cho biết thêm.

Chị Huyền xúc động: “Số tiền không nhiều nhưng hành động của anh chủ quán thật dễ thương, làm chúng tôi rất ấm lòng”.