Một tiệm bánh trung thu trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên, TPHCM, khách xếp hàng dài mua bánh về biếu, thắp hương ngày đầu tháng Tám âm lịch.

Nhân viên bán hàng cho biết, tiệm mở bán từ hai tháng trước, nhưng lượng khách tăng mạnh trong khoảng 10 ngày gần đây. So với cùng thời điểm này năm ngoái, doanh số của cơ sở sản xuất bánh Trung thu tăng khoảng 30%. Nhiều loại bánh được khách ưa chuộng thường cháy hàng từ sớm, không kịp sản xuất bổ sung trong ngày.

Sau gần một tiếng xếp hàng, chị Vy Trần (đến từ Mỹ Tho) đã mua được 4 hộp mang về vừa để dùng, vừa làm quà biếu. Giá bánh nướng từ 79.000 đến 187.000 đồng/chiếc, còn loại bán theo set giá từ 331.000 đến 933.000 đồng/hộp.

Anh Đình Trương (áo nâu) tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đến mua bánh Trung thu. Anh cho biết, do cơ sở này chỉ mở bán một dịp trong năm nên không muốn bỏ lỡ cơ hội mua về thưởng thức.

Cứ khoảng 15 đến 20 phút, nhân viên lại đẩy thêm các thùng hàng mới ra phía trước để bổ sung bánh vào tủ kính và giao cho khách sỉ. Bên trong, hơn 20 nhân viên liên tục nhận đơn, tính tiền và đóng hộp, hầu như không ngơi tay.

Mãn nguyện khi mang ra xe hai túi lớn bánh Trung thu, chị Hồng Vân chia sẻ, bánh ở đây mềm nhân mịn, không bị bột, không quá ngọt, đặc biệt là nhân trứng rất đậm đà. "Dù giá có tăng nhưng tôi thấy rất xứng đáng với chất lượng", chị nói.

Tiệm bánh này 3 không: không có đại lý, không chi nhánh và không bán trên sàn thương mại điện tử. Khách muốn mua phải đến trực tiếp cửa hàng. Để đảm bảo chất lượng phục vụ, mỗi khách chỉ được mua tối đa 3 hộp.

Chiều 21/9, tại các cơ sở sản xuất hộ gia đình ở Xuân Tảo, Xuân Đỉnh (Hà Nội), cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Làng nghề bánh kẹo thủ công nổi tiếng Thủ đô nay chỉ còn khoảng chục hộ duy trì sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu. Dịp này, nhiều người dân từ các khu vực xa xôi trung tâm Hà Nội cũng tìm đến đây mua hàng.

Giá bánh Trung thu tại Xuân Đỉnh khá mềm, từ 30.000 đồng/chiếc đối với bánh dẻo. Bánh nướng, giá cao nhất chỉ 60.000 hoặc 70.000 đồng/chiếc, tùy nhân và trọng lượng.

Hai phụ nữ loay hoay chọn bánh ngay trên lề đường, phía trước một cửa hàng vừa sản xuất vừa bán sản phẩm. Các chị nói rằng lần đầu mua bánh Trung thu tại đây. "Tôi đi qua thấy đông nên ghé vào mua. Lượng người chen lấn như thế này chắc bánh phải ngon rồi", người phụ nữ áo đen cho hay.

Bên trong các cửa hàng bán bánh Trung thu, nhân viên tất bật sản xuất làm nhân, đúc khuôn bánh để kịp phục vụ nhu cầu khách hàng. Hình ảnh tại tiệm bánh gia truyền Sinh Hùng.

Anh Sĩ, quản lý tiệm cho biết, gia đình làm bánh từ đời ông nội vào năm 1972. Hiện mỗi ngày cơ sở cho ra lò từ 2000-3000 chiếc, chủ yếu là bánh nướng, làm đến đâu bán hết đến đấy. Với bánh truyền thống, loại nhân bánh khách ưa thích nhất là thập cẩm.

Trong ảnh, một nhân viên đang quết trứng phủ quanh bánh trước khi cho vào lò nướng. Anh Sĩ chia sẻ, với những mặt hàng gia đình anh làm, bánh nướng để được lâu hơn (20 ngày), còn bánh dẻo là 10 ngày tính từ ngày sản xuất.

Bánh của cơ sở Sinh Hùng loại to nhất là 300g, chủ yếu bán tại lò ở Xuân Đỉnh hoặc bán online và không có thêm cửa hàng nào khác.

Hai mẹ con chị Phạm Thị Huệ từ xã Phù Đổng, (cách Xuân Đỉnh khoảng 20 km) tìm đến tiệm bánh Sinh Hùng mua hết gần 1 triệu đồng tiền bánh về cho gia đình và họ hàng. Chị cho biết, muốn mua nhiều hơn nhưng không có loại nhân yêu thích.