Bảo hiểm với việc đảm bảo an toàn tài chính

Bảo hiểm nhân thọ đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính tại các thị trường phát triển như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Malaysia. Tại đây, bảo hiểm không chỉ là giải pháp bảo vệ mà còn là công cụ giúp người dân quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Bảo hiểm giúp bảo vệ và chi trả quyền lợi lớn cho khách hàng tại châu Á. Ngành bảo hiểm tại các nước trong khu vực như Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Malaysia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hàng triệu người dân. Trong năm 2024, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm tại Singapore lên đến 13,3 tỷ USD, Malaysia đạt 3,46 tỷ USD… cho thấy mức độ bảo vệ tài chính mà bảo hiểm mang lại.

Theo chia sẻ của ông Stephen Yiu, Cục trưởng Cục quản lý giám sát bảo hiểm Hồng Kông (Trung Quốc), đặc khu hành chính này có tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm cao nhất, mật độ bảo hiểm cao thứ 2 và tổng phí bảo hiểm là 550 tỷ đô la Hồng Kông, hiện đang đứng thứ 16 trên thế giới về thị trường bảo hiểm. Đây là một thành tựu ấn tượng đối với một nơi chỉ có diện tích 1.115 km2 với dân số chỉ khoảng 7,5 triệu người.

Dư địa phát triển của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, nhưng thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều tiềm năng so với các quốc gia phát triển hơn trong khu vực. Tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển, các công ty bảo hiểm đã và đang bảo vệ hàng triệu người dân. Năm 2023, tổng giá trị quyền lợi bảo hiểm chi trả tại Việt Nam đạt 2,35 tỷ USD.

Trong năm 2024, chỉ riêng Sun Life Việt Nam đã chi trả hơn 135 tỷ đồng cho khách hàng, góp phần đảm bảo an toàn tài chính cho nhiều gia đình trước những rủi ro không lường trước. So với các nước trong khu vực, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ đạt 1,6% GDP, thấp hơn đáng kể so với Hồng Kông (Trung Quốc) (14,6%), Singapore (7,4%) và Malaysia (3,7%). Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực tại Việt Nam hiện là 12,4 triệu, tương đương khoảng 12% dân số, trong khi con số này tại Hồng Kông (Trung Quốc) lên đến 14,2 triệu hợp đồng, tương đương 189% dân số. Điều này cho thấy bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa trở thành một phần thiết yếu trong đời sống tài chính của người Việt như ở các thị trường phát triển hơn.

Sun Life thuộc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam

Là thành viên của Tập đoàn Sun Life, Sun Life Việt Nam sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh với vốn điều lệ 17.944 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Tập đoàn Sun Life, với 160 năm lịch sử, được xếp hạng AA theo Standard & Poor’s, nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu theo Fortune, với tổng tài sản đang quản lý lên đến 1,07 nghìn tỷ USD. Mô hình kinh doanh của Sun Life hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, nhân viên và cổ đông, đồng thời duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ và quản lý rủi ro hiệu quả. Tại Việt Nam, Sun Life áp dụng mô hình phân phối đa kênh, giúp khách hàng giao dịch dễ dàng trên toàn quốc.

"Chúng tôi cam kết mở rộng phạm vi tiếp cận và bảo vệ nhiều người hơn bằng các giải pháp tài chính phù hợp", ông Luc Nhon Ly, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở việc chi trả quyền lợi bảo hiểm, Sun Life Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận sự bảo vệ tài chính vững chắc. Với sự phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, Sun Life tiếp tục đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp họ an tâm hơn về tài chính và tương lai.

Ông Luc Nhon Ly cũng cho biết thêm, để thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực, cần có sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt và tăng cường các chính sách hỗ trợ.

“Sun Life Việt Nam, với nền tảng tài chính vững chắc từ tập đoàn Sun Life toàn cầu, sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ và tài chính tối ưu, giúp ngày càng nhiều người dân Việt Nam được bảo vệ và an tâm hơn về tương lai của mình”, ông Luc chia sẻ.

Phương Dung