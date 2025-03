Trong kiến nghị gửi tới ngành y tế sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri nhiều tỉnh như Bến Tre, Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Định... phản ánh những khó khăn trong chi phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay chi phí mua thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên còn cao, vì vậy một số hộ dân khó tiếp cận, trong khi đó đối tượng này còn trẻ có tỷ lệ khám chữa bệnh thấp.

"Đề nghị xem xét điều chỉnh giá mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên phù hợp để tạo điều kiện với phụ huynh, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương muốn mua bảo hiểm cho con", cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị xem xét việc đóng BHYT bắt buộc với nhóm học sinh, sinh viên cho phù hợp để giảm bớt chi phí với gia đình khó khăn.

Cử tri Bến Tre phản ánh một trong những bất cập dễ thấy nhất là mức đóng BHYT của học sinh trong nhà trường hiện còn cao hơn mức đóng cho các thành viên hộ gia đình khi cùng tham gia. Do đó, cử tri kiến nghị cho phép học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm bớt phần nào chi phí mua BHYT.

Phản hồi các kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện mức đóng BHYT là 4,5% mức lương cơ sở. Bộ trưởng khẳng định, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng "tương đối đầy đủ", mức đóng hiện tại được đánh giá là thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tương đồng.

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHYT là hơn 95,5 triệu, đạt tỷ lệ 94,2% dân số. Ảnh: Phạm Hải

Để khuyến khích và hỗ trợ người dân tham gia BHYT, trong Nghị định số 146/2018 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 75/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (mới), các mức đóng và hỗ trợ đóng BHYT đã được quy định cho các nhóm đối tượng như người có công, người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Vì sao học sinh không được mua BHYT theo hộ gia đình?

Về kiến nghị để học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình, Bộ trưởng Y tế cho biết đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng: Người mua BHYT tại trường học là đối tượng học sinh, sinh viên (nhóm 4) được chuyển sang mua theo đối tượng gia đình (nhóm 5).

"Tuy nhiên, để bảo đảm quản lý theo từng nhóm đối tượng và thực hiện ổn định chính sách BHYT đối với nhóm học sinh, sinh viên, nhóm này vẫn tiếp tục đóng theo nhóm 4", Bộ trưởng Y tế cho biết ngày 12/3.

Mức đóng BHYT của học sinh. Ảnh: Võ Thu

Ngoài ra, tại Nghị định số 75/2023, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh có thể căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho các đối tượng được quy định; đồng thời hỗ trợ thêm cho các đối tượng không thuộc diện được hưởng hỗ trợ và gặp khó khăn trong việc tham gia BHYT liên tục.

Đề nghị quy định lại thời gian thẻ BHYT mua lần đầu

Cũng liên quan tới thẻ BHYT, cử tri Bạc Liêu phản ánh khi tham gia mua BHYT lần đầu, thời gian để được sử dụng thẻ là 30 ngày sau khi mua. Theo cử tri, thời gian như vậy là "quá dài, ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng của người mua".

Do đó, cử tri tỉnh này kiến nghị xem xét, quy định lại thời gian được sử dụng thẻ sớm hơn trong việc khám, chữa bệnh, điều này nhằm tăng tính thuyết phục cho việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT của các địa phương.

Phản hồi kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong văn bản ngày 12/3 cho biết, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 16 của Luật Bảo hiểm y tế, đối với các nhóm tham gia BHYT lần đầu, thời gian thẻ có giá trị sử dụng được quy định như sau:

- Đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm do ngân sách nhà nước đóng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay từ ngày đóng.

- Đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (bao gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên), nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ các đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm do ngân sách nhà nước đóng), hoặc nhóm tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng.

"Quy định này nhằm đảm bảo trách nhiệm tham gia BHYT liên tục, hạn chế tình trạng chỉ tham gia BHYT khi mắc bệnh", Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế, với các quy định hiện hành, phần lớn người tham gia BHYT lần đầu đều được sử dụng thẻ BHYT ngay từ ngày đóng, trừ các trường hợp thuộc nhóm quy định phải chờ 30 ngày như đã nêu trên. Dù vậy, người đứng đầu ngành y tế cũng cho biết "ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".