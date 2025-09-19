Hạ tầng giao thông bứt tốc

Đóng vai trò “mắt xích” then chốt kết nối hai tuyến huyết mạch cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và Vành đai 5, nút giao Phú Thứ, công trình gần 1.400 tỷ đồng với thiết kế liên thông ba tầng, đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, bước vào giai đoạn nước rút và dự kiến sẽ vận hành trước 20/9/2025. Song song, các “mạch máu” giao thông như Quốc lộ 1A, Vành đai 3.5 và Vành đai 4 cũng đang gấp rút hoàn thiện.

Nút giao Phú Thứ gần 1.400 tỷ đồng đã hoàn thành 95%. Ảnh: Ánh Dương

Mới đây, tỉnh Ninh Bình đã đề xuất đầu tư 4 tuyến giao thông chiến lược với tổng vốn gần 29.300 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là tuyến Vành đai 5 đoạn Thái Hà - Phú Thứ đóng vai trò chuỗi liên kết quan trọng giữa Hà Nội và vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, tuyến cao tốc CT.11 Phủ Lý - Nam Định, tiêu chuẩn 8 làn xe, hứa hẹn mở ra hành lang ngang chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Triển vọng còn được mở rộng hơn nữa với các dự án hạ tầng tầm cỡ trong tương lai: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nam (cũ) tới Hà Nội dự kiến chỉ còn khoảng 8 phút, hay cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô đặt tại Phú Xuyên - Ứng Hòa, dự kiến trở thành “cú hích” mạnh mẽ thu hút làn sóng đầu tư quốc tế.

Chuyển mình mạnh mẽ trong hạ tầng y tế và giáo dục

Cùng với tiến độ thi công thần tốc của các dự án giao thông, hạ tầng y tế - giáo dục tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng đang chuyển mình rõ rệt.

Hai công trình y tế trọng điểm được dư luận quan tâm thời gian qua là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, mới đây, các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng trong tháng 9, dự kiến vận hành chính thức cuối năm nay.

Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 chạy nước rút hoàn thiện. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi đó, sau khi được khởi công vào tháng 3, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Đại học Nam Cao đang được triển khai đồng bộ. Tiếp nối, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam cũng vừa chính thức khởi công tại đây, với tổng vốn 1.100 tỷ đồng trên diện tích 22,3ha, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Đến năm 2028, hàng loạt trường đại học lớn như Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng,…hiện diện sẽ tạo nên cộng đồng trí thức quy mô.

Sun Urban City - mảnh ghép chiến lược của cực tăng trưởng

Nằm ở trung tâm vùng động lực, nơi đồng loạt triển khai các dự án giao thông, y tế và giáo dục trọng điểm, Sun Urban City được xem là trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh đô thị Nam Thủ đô.

Sun Urban City trở thành điểm đến sôi động và giàu sức sống phía Nam thủ đô. Ảnh: Minh Khánh

Chỉ sau một năm đặt “viên gạch đầu tiên”, Sun Urban City đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới: sôi động, căng tràn sức sống và không ngừng lan tỏa sức hút. Mùa hè năm nay, Công viên nước Sun World Hà Nam trở thành điểm hẹn giải trí hàng đầu khu vực, đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày.

Không chỉ ban ngày náo nhiệt, mỗi tối cuối tuần, trục đại lộ lễ hội rực rỡ ánh sáng và âm nhạc, trở thành “trái tim” của đô thị. Biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cùng những màn trình diễn nhạc nước, cầu Long Kiều phun lửa mang lại trải nghiệm mãn nhãn, cùng pháo hoa lung linh, nơi đây thành điểm hẹn mới của cả người dân lẫn du khách.

Trục đại lộ lễ hội bùng nổ chất sống giải trí sôi động mỗi cuối tuần. Ảnh: Minh Khánh

Dự án hiện tiếp tục được đẩy mạnh thi công và phát triển trong tổng thể siêu đô thị Sun Mega City tương lai. Với hệ sinh thái 1.001 tiện ích, Sun Urban City đáp ứng nhu cầu sống đa dạng của mọi thế hệ cư dân, mở ra dư địa phát triển kinh doanh - thương mại - du lịch.

Đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) nhận định: “Trong bối cảnh nhu cầu an cư thực ngày càng tăng, trong khi nguồn cung mới hạn chế, giá trị bất động sản nơi đây có cơ hội bứt phá mạnh mẽ, bền vững trong trung và dài hạn”.

Sun Urban City được kỳ vọng sẽ thụ hưởng trực tiếp “hiệu ứng tăng giá” từ hạ tầng trọng điểm. Ảnh: Minh Khánh

Theo số liệu từ CBRE, bất động sản nằm trong bán kính 3 5 km quanh các nút giao trọng điểm hoặc sân bay thường ghi nhận mức tăng giá từ 30 - 50% chỉ sau 2 - 3 năm vận hành. Với lợi thế tọa lạc liền kề chuỗi hạ tầng quy mô lớn, Sun Urban City được kỳ vọng sẽ thụ hưởng trực tiếp “hiệu ứng tăng giá” này, mở ra dư địa tăng trưởng vượt trội cho cả nhà đầu tư lẫn cư dân an cư lâu dài.

Lệ Thanh