Ngày hội Game Việt Nam – Vietnam Game Verse 2026 là chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch), báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8-9/5/2026.

Bình chọn vòng chung kết của giải thưởng Vietnam Game Awads 2026 đang diễn ra trên báo điện tử Vnexpress. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh “Diễn đàn game Việt Nam”, điều đáng chờ đợi nhất dành cho các doanh nghiệp phát hành, nhà phát triển game trong nước chính là giải thưởng “Vietnam Game Awads 2026”.

Vietnam Game Awards 2026 là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những sản phẩm game chất lượng cao, có tính sáng tạo và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Giải thưởng vinh danh các nhà phát triển game trong nước, các nhà phân phối game tại Việt Nam nhằm nâng cao vị thế game Việt trên thị trường quốc tế.

Giải thưởng này hiện tại đang ở giai đoạn bình chọn chung kết diễn ra từ 7/4 đến hết 21/4. Kết quả được quyết định dựa trên 30% điểm bình chọn từ cộng đồng và 70% điểm đánh giá từ Hội đồng chuyên môn.

Riêng ba giải thưởng Nhà phát triển game xuất sắc, Game Việt thành công toàn cầu và Game Indie Việt xuất sắc sẽ dựa trên 100% điểm từ Hội đồng giám khảo.

Năm nay, ở hạng mục The Golden Sun dành riêng cho các sản phẩm game do người Việt phát triển, một tựa game gây bất ngờ là Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai); điểm bất ngờ ở đây là lần đầu tiên sau các năm đã tổ chức, một game do chính cá nhân phát triển lọt vào 4 đề cử tại hạng mục ở vòng chung kết gồm: Game Việt của năm, Game indie Việt xuất sắc, Game Việt có game play hay nhất và Game việt thành công toàn cầu.

Game "Tiệm Phở của Anh Hai" gây bất ngờ tại Vietnam Game Awards 2026. Ảnh chụp màn hình

Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở của Anh Hai) bắt đầu nổi lên tại Việt Nam và toàn cầu từ tháng 11/2025, đây là tựa game do một cựu sinh viên năm cuối học tại Bách khoa Hà Nội phát triển.

Trò chơi mở đầu đơn giản: người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ tiệm phở nằm ở địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng (Hà Nội).

Ban ngày, họ chỉ cần nấu phở, phục vụ khách và trông coi quán nhưng khi đêm xuống, không gian ấy lại chuyển mình - ánh đèn chập chờn, tiếng bước chân lạ, những vị khách bất ngờ quay lại - và câu chuyện dần hé lộ một lớp bí ẩn khiến người chơi vừa tò mò, vừa lạnh gáy.

Game được phát triển bằng Godot Engine và phát hành miễn phí trên itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Dù chỉ là sản phẩm độc lập, trò chơi đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khi những cụm từ như “Phở Anh Hai” hay “10 Đan Phượng” liên tục lọt top tìm kiếm Google.

Điều khiến “Tiệm Phở của Anh Hai” khác biệt không nằm ở kỹ xảo hay đồ họa, mà ở bối cảnh thuần Việt. Mỗi chi tiết nhỏ đều gợi lên ký ức thân thuộc: ghế nhựa xanh, lọ đũa trên bàn, biển hiệu đỏ chữ vàng, tờ rơi khoan cắt bê tông, hay khẩu hiệu phòng chống ma túy trên bức tường cũ. Thứ “chất liệu Việt” ấy khiến người chơi có cảm giác như mình đang ngồi trong chính một quán phở đầu ngõ.

Game gây ấn tượng mạnh khi số lượng người chơi cùng thời điểm cao nhất lên tới 300.000; số lượng tài khoản hoạt động trong năm 2025 là 1.000.000 và số lượt tải là 2.900.000.