Ngày 23/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một tiệm tạp hoá trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21h ngày 22/10, người dân sinh sống gần khu vực ấp Hoàn Quân, xã Cẩm Mỹ phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ một tiệm tạp hoá ven đường. Lúc này, nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa bằng nước và bình chữa cháy nhưng bất thành, đồng thời nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình khống chế đám cháy, ngăn không để ngọn lửa lan sang nhà dân xung quanh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông khoảng 77 tuổi đã tử vong. Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.