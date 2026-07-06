Chương trình do Viện Những vấn đề phát triển kết hợp với Viện Kinh tế và Văn hóa, và Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức, trao giải vào ngày 25/6/2026.

Tiệm Yến Nha Trang là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Tiệm Yến Nha Trang, địa chỉ tại 51C Cao Bá Quát, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Theo đại diện thương hiệu, việc được trao biểu trưng trong chương trình năm nay là sự ghi nhận đối với hướng đi đưa yến sào Khánh Hòa vào không gian ẩm thực gần gũi hơn với thực khách.

Khánh Hòa từ lâu được biết đến là vùng đất gắn với yến sào. Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, nhiều người vẫn quen nghĩ đến yến như một sản vật dùng để biếu tặng hoặc chế biến theo một số cách truyền thống. Từ tình yêu dành cho đặc sản quê hương, Tiệm Yến đã xây dựng mô hình nhà hàng chuyên về yến với thực đơn sáng tạo. Những món ăn quen thuộc được kết hợp cùng tổ yến nguyên chất Khánh Hòa, tạo nên trải nghiệm mới lạ nhưng vẫn gần gũi với thực khách.

Thực đơn của Tiệm Yến Nha Trang được phát triển trên nền các món ăn quen thuộc, kết hợp cùng tổ yến trong nhiều cách chế biến khác nhau. Bên cạnh các món yến chưng truyền thống, nhà hàng giới thiệu thêm một số món ăn, đồ uống và món tráng miệng có sử dụng yến sào, hướng tới trải nghiệm vừa mới lạ vừa dễ thưởng thức.

Đó cũng là lý do Tiệm Yến Nha Trang nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Nhiều du khách quốc tế sau khi trải nghiệm đã chia sẻ rộng rãi trên các blog, diễn đàn du lịch và mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh yến sào Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Đại diện Tiệm Yến Nha Trang cho biết, mục tiêu của thương hiệu không chỉ là bán một món ăn đặc sản, mà còn là tạo ra một điểm dừng chân để du khách hiểu thêm về yến sào Khánh Hòa. Với nhiều du khách đến Nha Trang, việc thưởng thức các món ăn từ yến cũng là một phần trong hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương.

Việc được trao 2 biểu trưng trong chương trình năm 2026 là dấu mốc để Tiệm Yến Nha Trang tiếp tục hoàn thiện mô hình nhà hàng chuyên món yến. Đại diện thương hiệu cho biết trong thời gian tới, Tiệm Yến sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng món ăn, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Phương Dung