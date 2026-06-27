Ngày 27/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can tại TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật cùng dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Minh Duy. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Lân và Duy liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn nước yến, tổ yến chưng sẵn giả, bị phát hiện tại cơ sở sản xuất thuộc lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở tại TPHCM), phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm và sử dụng lao động.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 21 nhân viên nhưng không ký hợp đồng lao động, không được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ theo quy định. Doanh nghiệp cũng không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và hồ sơ công bố tiêu chuẩn đối với các sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bên trong cơ sở sản xuất hàng giả là nước yến, tổ yến chưng sẵn. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, gồm 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm đã dán nhãn, đóng nắp; 279.511 sản phẩm đã đóng nắp nhưng chưa dán nhãn; cùng toàn bộ hệ thống máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, còn Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn.

Làm việc với cơ quan công an, các lao động khai nhận đã trực tiếp nấu, chế biến nước yến và tổ yến chưng sẵn theo công thức pha trộn do Lân và Duy đưa ra, nhưng hoàn toàn không sử dụng thành phần yến tự nhiên.

Cơ quan công an kiểm tra, tạm giữ tang vật có liên quan. Ảnh: CACC

Kết quả giám định 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả đều không phát hiện thành phần Acid Sialic. Trong đó, 4 mẫu không phát hiện Acid Amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. Ngoài ra, 4/27 mẫu không phát hiện thành phần protein.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết đây là căn cứ quan trọng để xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh cũng đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp đã mua sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn của công ty nói trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.