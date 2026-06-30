Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa kính viếng.

Di ảnh cùng huân, huy chương của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa đến viếng

Gia đình của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhiều người dân, đồng đội từ khắp nơi đến tiễn đưa người anh hùng của dân tộc đã sống một cuộc đời với cống hiến to lớn, nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Các đoàn đến viếng kính cẩn nghiêng mình trước anh linh người anh hùng của dân tộc, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Đại tá La Văn Cầu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An dẫn đầu đến viếng.

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vô cùng thương tiếc Anh hùng La Văn Cầu, người con ưu tú của quê hương, xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí, mãi khắc ghi tấm gương trung thành, dũng cảm, khiêm nhường, tận tụy. Kính cẩn tiễn biệt đồng chí", Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An viết trong sổ tang.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cùng đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 316, Quân khu 2 chia buồn với gia đình. Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316, Quân khu 2) chính là đơn vị ông từng trong biên chế với hàng chục trận đánh lớn nhỏ

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam viết trong sổ tang: "Cuộc đời và sự nghiệp của đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu là tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên cường, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân".

Đến viếng từ sớm, cựu chiến binh Lê Bình (99 tuổi) từng tham gia kháng chiến chống Pháp bày tỏ sự ngưỡng mộ với Anh hùng La Văn Cầu - người đã truyền lửa chiến đấu cho toàn quân những năm đánh Pháp. Ông Bình ngồi xe lăn, xúc động nói về Đại tá La Văn Cầu: "Chúng tôi ai cũng nhìn vào tấm gương anh La Văn Cầu mà chiến đấu quên mình cho đất nước độc lập, tự do. Anh khi nào cũng thong thả, nụ cười hiền thường trực trên gương mặt đẹp trai. Anh lại rất vui tính nên lính chúng tôi hễ gặp anh là vây lại bên anh".

Cựu chiến binh Lê Bình tiễn đưa người đồng đội

Anh hùng La Văn Cầu là người duy nhất được đặt tên đường và trường học khi còn sống, ở nhiều địa phương. Hôm nay trong lễ tang, những người thiếu niên năm xưa trong Đội Thiếu niên Tiền phong La Văn Cầu thuộc xã Thanh Trì (Hà Nội) cũng đến tiễn đưa vị anh hùng về với đất mẹ. Đội được thành lập từ năm 1957 để học tập và noi gương tinh thần yêu nước, dũng cảm của Anh hùng La Văn Cầu.

Đội Thiếu niên Tiền phong La Văn Cầu viếng Đại tá La Văn Cầu

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng (trước đây thuộc xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh).

Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, ông đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Tại trận đánh cứ điểm Đông Khê, dù cánh tay phải bị thương gần đứt rời, ông vẫn đề nghị đồng đội cắt phần cánh tay còn lại để tiếp tục ôm bộc phá, cùng đồng đội tiêu diệt lô cốt địch, góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Với những chiến công và cống hiến đặc biệt xuất sắc, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, là một trong 7 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của QĐND Việt Nam được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ truy điệu Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Gia đình tiếc thương nhìn Đại tá La Văn Cầu lần cuối trước khi tiễn đưa ông về nơi an nghỉ

Lễ di quan Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu