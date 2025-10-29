Fashionista Tiên Nguyễn - con gái út của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên bất ngờ công bố kế hoạch kết hôn qua bộ ảnh đính hôn được đăng tải độc quyền trên tạp chí Elle Italy. Thông tin nhanh chóng gây sự chú ý làng giải trí Việt Nam vì trước đây ái nữ nhà tỷ phú luôn giữ kín chuyện tình cảm.

Bộ ảnh cưới tại biệt thự cổ giữa lòng London

Vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp 2 trường danh tiếng British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School, từng giảng dạy tại BCIT từ 2004-2007 về các chuyên đề Báo chí, Phát thanh và Truyền hình.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Tiên Nguyễn:

Justin từng xuất hiện trong đám cưới của Ashleigh Huynh - em họ Tiên Nguyễn - đầu năm 2024. Anh cũng có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, doanh nhân như vợ chồng Tăng Thanh Hà, hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Kathy Uyên, diễn viên Băng Di.

Justin Cohen (thứ hai từ ngoài vào, bên trái) xuất hiện trong một bữa tiệc có mặt vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo - Nguyễn Trung Tín, vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin, Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà...

Bộ ảnh cưới được thực hiện tại London, nơi Tiên Nguyễn từng sinh sống và theo học thạc sĩ. Cặp đôi lựa chọn biệt thự Two Temple Place - kiệt tác kiến trúc tân Gothic trên đường Victoria Embankment - làm bối cảnh chính.

Tiên Nguyễn diện nhiều thiết kế của Nicole Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée - từ kiểu ren bó sát đến đầm quây cúp ngực gợi cảm. Nổi bật là mẫu đầm đính hoa kết hợp khăn voan dài tạo vẻ lãng mạn, thanh thoát. Chú rể Justin Cohen lịch lãm trong bộ tuxedo đen của Dolce&Gabbana.

Theo nguồn tin thân cận, lễ cưới chính thức sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2025 tại TPHCM, tuy nhiên địa điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Dự kiến đây sẽ là một trong những đám cưới rầm rộ nhất năm 2025 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám.

Sau thông tin được công bố, hàng loạt nghệ sĩ, hoa hậu như Tóc Tiên, Minh Tú, Lương Thuỳ Linh, Thảo Nhi Lê, Băng Di, Khánh Vy, Văn Mai Hương, Salim, Diễm My 9X đã gửi lời chúc phúc.

Tiên Nguyễn là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang Paris, Milan, London với tư cách fashionista và influencer được các thương hiệu hàng đầu ưu ái. Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục sang trọng nhưng không phô trương với phong cách hiện đại, khỏe khoắn.