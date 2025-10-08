Theo Hội đồng Tuyển dụng Nhân viên bang (ESB), có hơn 939.000 hồ sơ nộp cho 7.500 vị trí, tức trung bình 13.000 người cạnh tranh cho một suất.

“Bằng cấp dễ, kỹ năng yếu” - nguyên nhân gốc rễ

ESB bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ ngày 15/9, thời hạn nộp kéo dài đến 6/10 thay vì 29/9 như dự kiến ban đầu. Kỳ thi tuyển sẽ diễn ra từ 30/10.

Theo trang Bhaskar English, trong số những người đăng ký, có 42 tiến sĩ và 12.000 kỹ sư. Nhiều người có học vấn cao cho biết họ buộc phải nộp đơn vì thiếu cơ hội việc làm phù hợp.

Ông Shailendra Srivastava, nguyên Ủy viên Giao thông và cựu sĩ quan cảnh sát cấp cao (IPS), cho rằng nguyên nhân chính là tình trạng thất nghiệp lan rộng và chất lượng giáo dục kém.

“Nhiều sinh viên có thể lấy bằng kỹ sư rất dễ, nhưng không hiểu sâu về chuyên ngành của mình. Vì thế, họ chọn công việc nào dễ trúng tuyển hơn thay vì yêu cầu kỹ năng chuyên môn cao”, ông giải thích.

Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm có bằng cấp cao tại Ấn Độ, gồm cả tiến sĩ, thạc sĩ không nhỏ.

Nghề cảnh sát tại Ấn Độ hấp dẫn vì ổn định

Theo ông Srivastava, việc làm trong lực lượng cảnh sát ngày càng được ưa chuộng bởi tính ổn định, an toàn và lâu dài, nhất là trong bối cảnh thiếu việc làm khu vực tư nhân. Nhiều người trẻ coi đây là “lối thoát thực tế” giữa thị trường lao động khó khăn.

Ramkumar Tiwari, kỹ sư tốt nghiệp ở Chandia (Umaria), chia sẻ: “Tôi học kỹ thuật xong nhưng không tìm được việc. Giờ tôi đăng ký làm cảnh sát và bắt đầu chạy bộ hàng ngày để chuẩn bị thi thể lực”.

Ishan Awasthi, tốt nghiệp MBA, nói anh tìm đến công việc nhà nước vì áp lực kinh tế gia đình: “Không có công việc tư nhân nào ổn định, nên tôi đăng ký thi cảnh sát”.

Tanmay Singh Parihar, thạc sĩ, cho biết gia đình có người làm trong ngành nên anh cũng muốn theo: “Tôi sẽ bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi cố gắng thi lên thanh tra".

Quá trình tuyển dụng cho vị trí cảnh sát cấp thấp tại Ấn Độ gồm 3 vòng: Thi viết (trình độ tương đương trung học phổ thông), kiểm tra thể lực, xác minh hồ sơ.

Người trúng tuyển sẽ nhận mức lương từ 19.500 đến 62.000 rupee/tháng (khoảng 5,7 đến 18,4 triệu đồng).

Việc làm tư nhân ngày càng thu hẹp

Chuyên gia Tarun Kumar, chuyên dạy luyện thi vào các trường kỹ thuật hàng đầu Ấn Độ, cho biết: “Ngay cả tiến sĩ cũng khó tìm được việc trong khu vực tư nhân. Dù lương nhà nước không cao, nhưng ít nhất có sự ổn định”.

Ông cho rằng 10 năm qua, quá nhiều sinh viên đổ vào học kỹ thuật và khoa học, trong khi ngành xã hội nhân văn bị bỏ ngỏ, dẫn đến mất cân đối cung - cầu nhân lực. Do đó, ngày càng nhiều người có học vấn cao tham gia các kỳ tuyển dụng công chức, kể cả vị trí thấp như cảnh sát, chỉ để có công việc ổn định nuôi sống bản thân.