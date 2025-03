Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ (áo vest xanh) cùng NSND Xuân Bắc ở hậu trường "Vua tiếng Việt". Ảnh: FBNV

Legacy in Ink: Vietnamese Writers’ Global Contest (Di sản nét mực: Cuộc thi viết toàn cầu cho người trẻ Việt Nam 2025) với chủ đề “Bản sắc chúng ta” do The Penlogue; NXB Thế giới; Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình kỹ thuật số HiTV đồng tổ chức.

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là cơ hội để những người trẻ dùng ngòi bút khẳng định chính mình, để chạm vào chiều sâu của bản sắc dân tộc, đưa giá trị tinh hoa Việt Nam ra với cộng đồng quốc tế.



Bằng việc khuyến khích sáng tác bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh, Di sản nét mực sẽ lưu giữ câu chuyện của bản thân để lan tỏa ra thế giới. Từ đó tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại văn hoá nhằm kết nối thế hệ và thúc đẩy niềm tự hào về bản sắc dân tộc Việt.

Cuộc thi chỉ tổ chức online, dành cho các bạn trẻ Việt Nam 15-25 tuổi đang học tập, làm việc tại Việt Nam và trên toàn thế giới; Các bạn trẻ người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Việt Nam. Ngôn ngữ được sử dụng gồm tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc cả hai) với thể loại dự thi đa dạng gồm: Thơ; Tản văn; Truyện ngắn (giới hạn 1500 từ). Thời gian nhận bài từ 20/3-20/04/2025.

Thành phần Ban giám khảo cuộc thi gồm: Nhà phê bình Văn học Ngô Văn Giá, Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ - cố vấn của gameshow Vua tiếng Việt; các nhà văn Hiền Trang, Catherine Cole (Australia), Lady Borton (Mỹ), Alexandra Huynh (Mỹ), biên tập viên Wayne Karlin (Mỹ).

Tác phẩm nổi bật có cơ hội xuất bản trên tạp chí Văn học The Penlogue; Chương trình Phát thanh của Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) Đài Tiếng nói Việt Nam; Kênh truyền hình kỹ thuật số HiTV; Tuyển chọn vào tập sách do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành.