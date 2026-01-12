Chiều 12/1, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT, nhiệm kỳ 5 năm.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị, lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở, giới thiệu Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An giữ chức giám đốc Sở.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương đề xuất giới thiệu nhân sự tại chỗ, đơn vị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Khoa, sau đó trình kết quả lên UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1977, là Thạc sĩ Toán học, Tiến sĩ Quản lý Giáo dục. Ông từng là giáo viên Toán kiêm Bí thư Đoàn, Tổ trưởng tổ Toán - Tin, Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành cũ).

Sau đó, ông Khoa là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 2 tỉnh Nghệ An; Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ (huyện Hưng Nguyên cũ) và giữ chức vụ chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 1/2019, ông được bổ nhiệm giức chức vụ Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.