Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Hòa, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bình Trị Đông) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang (phường Chợ Lớn).

Bà Nguyễn Phạm Thùy Linh, Hiệu phó Trường THPT Bình Chánh (xã Bình Chánh) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu phó Trường THPT Bình Chánh.

Ông Nguyễn Gia Mến, Hiệu phó Trường THPT Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu phó Trường THPT Tạ Quang Bửu.

Ông Nguyễn Hữu Hùng Hào, Hiệu phó Trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Tân Hưng) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu phó Trường THPT Lê Thánh Tôn.

TPHCM bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, hiệu phó thời điểm cuối học kỳ I

Ông Lê Văn Tuấn, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Huệ (KV3) tiếp tục giữ chức vụ Hiệu phó trường này.

Ông Huỳnh Chỉ Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Giáo (xã Phú Giáo) tiếp tục giữ vị trí phó giám đốc trung tâm.

Bà Trần Thị Hạnh, Hiệu phó Trường chuyên biệt Bình Tân (xã Bình Tân) tiếp tục giữ nhiệm vụ Hiệu phó nhà trường.

Bà Phan Ngọc Mai, Hiệu phó Trường trung cấp nghề Củ Chi (xã Củ Chi) tiếp tục nhận nhiệm vụ này.

Ông Thái Kim Trọng, Hiệu phó Trường trung cấp nghề Nhân Đạo (phường Nhiêu Lộc) tiếp tục nhận chức vụ này tại Trường trung cấp nghề Nhân Đạo.

Hiện TPHCM còn có một số trường như Trường THPT Hùng Vương và Trường THPT Trần Khai Nguyên (cùng ở phường An Đông), Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên) chưa bổ nhiệm hiệu trưởng, do người cũ đã nghỉ hưu.