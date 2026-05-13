Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đặt dấu hỏi về một bộ phim có tên "Tạm biệt anh Sâu" sử dụng tên mình trong phần thông tin dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên, fanpage có tên "Phim điện ảnh tạm biệt Anh sâu" được lập vào ngày 12/5 vừa qua. Tên phim thậm chí không viết hoa còn các bức ảnh quảng bá được tải trên mạng với font chữ nguệch ngoạc, cẩu thả.

Trang này đăng nội dung kêu gọi casting cho phim với phần giới thiệu khó hiểu, không có ý nghĩa cụ thể: "9 năm - một huyền thoại vẫn còn sống mãi. Và giờ đây, đôi mắt rực lửa của người con trai gái sẽ một lần nữa được tái hiện trên màn ảnh rộng để kỷ niệm ngày nữ năm băng phương".

Theo phần thông tin dự án, phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện; đơn vị sản xuất là CJ HK Entertainment, nhà sản xuất là Nguyễn Tấn Phước còn "đơn vị phát hành trong nước" là CGV.

Bài đăng mới nhất, trang này còn thông tin diễn viên Quang Tuấn đóng vai nam chính nhưng gây khó hiểu khi sử dụng tư liệu truyền thông của anh trong dự án Mật mã Đông Dương.

Fanpage có tên "Phim điện ảnh tạm biệt Anh sâu" đã mạo danh nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành. Ảnh: Chụp màn hình

Dự án này có nhiều biểu hiện không minh bạch thông qua hành vi mạo danh nghệ sĩ.

Sau khi được một diễn viên báo tin, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bất ngờ, khẳng định không tham gia dự án này.

"Sau khi thấy họ ghi đơn vị sản xuất là CJ HK, tôi đã check với bên này vì nghĩ đến % nhỏ có khi có đạo diễn nào đó trùng tên với mình. Tuy nhiên, bên CJ HK cũng khẳng định không biết dự án này", anh cho hay.

Nam đạo diễn hóm hỉnh nói lên tiếng vì "sợ các diễn viên đi casting bị đưa qua Campuchia".

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CGV Việt Nam, đơn vị bị mạo danh là "nhà phát hành trong nước" bình luận: "Dự án nghe lạ quá. Sao lại CJ HK, rồi Forest Studio, rồi còn CGV nữa?".

Khi phóng viên liên hệ, Linh Phi - vợ kiêm quản lý diễn viên Quang Tuấn phản hồi: "Đừng nói là được mời hay nhận kịch bản, tôi chưa từng nghe tên dự án này. Không có chuyện anh Tuấn đóng vai chính phim này nha".

Ca sĩ Tân Nhàn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng than trời vì bị mạo danh. Ảnh: FBNV

Cùng thời điểm, ca sĩ, NSƯT Tân Nhàn cũng ngơ ngác khi tên và hình ảnh của mình bất ngờ xuất hiện tại nội dung quảng cáo về một cuộc thi hát.

Chị khẳng định không hề nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi này và yêu cầu ban tổ chức đính chính, làm rõ thông tin để không gây hiểu nhầm tới công chúng.

Vấn nạn nghệ sĩ bị mạo danh để quảng bá cho các dự án, sản phẩm, chương trình kém tên tuổi hoặc không minh bạch đã diễn ra từ lâu trong giới giải trí.

Trước đó, vào tháng 8/2023, một sự kiện tự xưng là "diễn dàn hội nghị thượng đỉnh của ngành làm đẹp, quy tụ hơn 2.000 khách mời" diễn ra tại TPHCM gây chú ý khi giới thiệu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ là khách mời VVIP.

Khi biết một số fan đặt vé máy bay vào TPHCM để gặp mình, Đàm Vĩnh Hưng tá hỏa, khẳng định chưa từng nhận lời mời nào từ sự kiện này. Tại thời điểm đó, anh đang đi diễn ở Hạ Long còn Dương Triệu Vũ đi diễn ở Mỹ.

Tháng 4/2023, ca sĩ Tuấn Hưng bị mạo danh để quảng bá cho 1 show diễn. Do đang ở Mỹ, anh đã nhờ người thân đến kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng bị sử dụng tên tuổi, hình ảnh để casting diễn viên cho một dự án phim không minh bạch.

Các ca sĩ Trúc Nhân, Erik... cũng từng bị một số địa điểm biểu diễn mang hình ảnh ra quảng bá dù không hề nhận lời mời nào.

Mi Lê