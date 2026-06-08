10 tù nhân dự lễ tốt nghiệp nhận bằng đại học trong thời gian thụ án tại nhà tù. Ảnh: People

Mười tù nhân vừa nhận bằng cử nhân sau nhiều năm nỗ lực học tập trong thời gian chấp hành án tại nhà tù nằm ở thành phố East Moline, bang Illinois (Mỹ).

Lễ tốt nghiệp được tổ chức ngay trong khuôn viên nhà tù, có sự tham dự của người thân, giảng viên và các học viên khác. Mười tù nhân đã chính thức nhận bằng cử nhân nghệ thuật thông qua Chương trình giáo dục nhà tù của Đại học Augustana, theo People.

Đáng chú ý, số lượng sinh viên tốt nghiệp năm nay nhiều hơn gấp đôi so với khóa đầu tiên của chương trình vào năm 2025.

Justin Dismuke, một trong những tân cử nhân và là đại diện khóa học phát biểu tại buổi lễ, cho biết khoảnh khắc ấy giống như một giấc mơ.

“20 năm trước, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình đứng ở đây, được gia đình và bạn bè chúc mừng vì thành tích học tập. Mọi thứ vẫn còn rất khó tin”, anh chia sẻ.

Dismuke cho biết sự hiện diện của những người thân yêu khiến ngày tốt nghiệp trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

“Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không có sự động viên của họ. Mẹ và dì tôi luôn là điểm tựa suốt nhiều năm qua", anh nói.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, cha mẹ anh không giấu được niềm xúc động.

“Đó là điều mà chúng tôi luôn mong mỏi. Được chứng kiến con trai mình đạt được thành quả này thật tuyệt vời”, cha của Dismuke chia sẻ.

Trong khi đó, mẹ anh cho biết bà chỉ mong đến ngày được đón con trở về.

“Tôi mong một ngày có thể ôm con mà không phải đi qua những cánh cổng sắt. Đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với tôi”, bà nói.

Maurice Jones, tân cử nhân, cho rằng tấm bằng đại học giúp anh chứng minh với gia đình rằng anh có thể làm được và mong muốn đóng góp cho cộng đồng trong tương lai. Điều khiến anh xúc động nhất trong ngày nhận bằng là sự hiện diện của con trai mình.

“Hôm nay con trai tôi có mặt ở đây. Cháu đã được nhìn thấy một hình ảnh khác của cha mình”, anh nói.

Chương trình giáo dục dành cho tù nhân là chương trình đào tạo cử nhân toàn thời gian. Trong năm học 2025-2026, hơn 40 tù nhân đang theo học tại đây.