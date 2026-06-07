Dawa Sherpa (52 tuổi), một hướng dẫn viên leo núi giàu kinh nghiệm, đã mất tích trên ngọn núi cao nhất thế giới. Gia đình ông tại Kathmandu (Nepal) đã tổ chức tang lễ vì tin rằng ông không còn cơ hội sống sót, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.

Dawa Sherpa được tìm thấy sau khi mất tích ở Everest

May mắn được tìm thấy

Sáng 6/6, một đội dọn dẹp môi trường trên Everest bất ngờ phát hiện Dawa Sherpa đang bò từng mét trên sườn núi phủ đầy tuyết gần khu vực Khumbu Icefall, theo DM.

Khi được đưa xuống nơi an toàn, người đàn ông gầy gò, kiệt sức sau 6 ngày chống chọi với giá rét và tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

Ông lập tức được tiếp nước và thực phẩm trước khi được trực thăng chuyển thẳng đến bệnh viện ở Kathmandu. Các bác sĩ xác định ông bị mất nước nặng, tê cóng và gãy xương, nhưng tính mạng không còn nguy hiểm.

Ông Dawa kể lại rằng, khi tìm đường xuống núi, ông không may rơi vào một khe nứt băng sâu. Ông bị mắc kẹt tại đây suốt hơn 2 ngày trước khi tìm được cách thoát ra.

"Tôi không nghĩ mình có thể sống sót. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chết trên ngọn núi ấy", ông nói.

Lúc đầu, ông không có gì để ăn. Sau đó, để duy trì sự sống, ông buộc phải nhai những mẩu băng tuyết.

"Tôi bắt đầu nhai băng. Răng đau buốt nhưng vẫn phải cố cắn", ông nhớ lại.

Về sau, ông tìm thấy vài viên sô cô la còn sót lại trong túi áo. Đó trở thành nguồn năng lượng quý giá giúp ông cầm cự giữa nhiệt độ âm sâu trên "nóc nhà thế giới". Ông cũng cố gắng làm tan băng để có nước uống.

Dawa được nhìn thấy lần cuối vào ngày 29/5, khi đang xuống núi sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho một khách leo núi người Ba Lan. Trong khi vị khách trở về trại căn cứ an toàn, Dawa lại bặt vô âm tín.

Thời điểm đó cũng là những ngày cuối của mùa leo núi Everest năm nay. Phần lớn các đoàn thám hiểm đã rời đi, còn các tuyến đường leo núi bắt đầu được tháo dỡ, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Gia đình tổ chức đám tang

Gia đình ông Dawa dần mất hy vọng khi nhiều ngày trôi qua không có bất kỳ tin tức nào.

Con gái của ông cho biết, gia đình đã tổ chức tang lễ được 2 ngày trong đám tang kéo dài nhiều ngày theo phong tục địa phương.

"Khi nghe tin có người được cứu sống, chúng tôi vẫn chưa dám tin đó là cha mình. Chỉ đến khi nhìn thấy hình ảnh được gửi về, cả gia đình mới thực sự vỡ òa", cô kể lại.

Câu chuyện sinh tồn của Dawa nhanh chóng lan rộng khắp Nepal và cộng đồng leo núi quốc tế. Nhiều người gọi đây là một trong những phép màu hiếm thấy trên Everest khi ông mất tích suốt 6 ngày.

Ang Tshering Sherpa, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới leo núi Nepal, nhận định: "Sống sót nhiều ngày trong điều kiện khắc nghiệt như vậy thực sự là điều phi thường. Nếu là người khác, có lẽ họ đã không thể vượt qua".

Những hướng dẫn viên leo núi như ông Dawa Sherpa từ lâu nổi tiếng với khả năng thích nghi đặc biệt ở môi trường núi cao. Lớn lên giữa dãy Himalaya, họ sở hữu thể lực, sức bền và kinh nghiệm mà ít cộng đồng nào trên thế giới có được. Chính điều đó đã giúp họ trở thành lực lượng nòng cốt trong ngành leo núi tại Nepal.

Năm nay, Everest chứng kiến mùa leo núi đông đúc nhất trong lịch sử với hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên chinh phục đỉnh cao 8.849m.