Cánh cửa trên máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Southwest Airlines. Ảnh: Independent

Người dùng có tài khoản Minimum_Raspberry_81, đã chia sẻ câu chuyện về một cấu trúc lạ nằm gần buồng lái máy bay trên Reddit và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo mô tả, người này phát hiện một "cánh cửa có song chắn" mới xuất hiện gần khu vực buồng lái trên máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Southwest Airlines, Mỹ.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt suy đoán. Thiết kế lạ được ví von như "nhà tù trên không".

Một số người cho rằng đây có thể là khu vực tạm giữ hành khách gây rối, trong khi số khác đặt câu hỏi về vai trò thực sự của thiết kế này, tại sao nó lại xuất hiện trên các máy bay đời mới.

Trên thực tế, thiết bị gây tò mò đó không phải "nhà tù", mà là một rào chắn buồng lái thứ cấp. Đây là một giải pháp an ninh nhằm bảo vệ khu vực buồng lái, theo Newsweek.

Sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001, các quy định an ninh hàng không đã được siết chặt hơn, trong đó cửa buồng lái trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, cửa buồng lái vẫn cần mở trong một số tình huống như phi công thay ca hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Đây chính là lúc nguy cơ an ninh có thể phát sinh.

Để khắc phục điểm yếu này, các hãng hàng không đã bắt đầu triển khai rào chắn thứ cấp trên các dòng máy bay mới, đặc biệt là Boeing 737. Thiết kế cánh cửa này khá gọn nhẹ, có thể kéo ra và thu vào linh hoạt, giúp chặn lối đi vào buồng lái mỗi khi cửa chính mở.

Trước đây, một số hãng phải sử dụng xe đẩy phục vụ để chắn tạm lối đi, nhưng giải pháp này kém hiệu quả và thiếu ổn định.

Southwest Airlines là một trong những hãng tiên phong tại Mỹ áp dụng cánh cửa song sắt trên các máy bay mới được bàn giao. Đại diện hãng cho biết, chiếc máy bay được trang bị rào chắn đi vào hoạt động đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc nâng cao an ninh chuyến bay.

Việc triển khai rào chắn buồng lái thứ cấp phù hợp với quy định mới từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), yêu cầu các máy bay thương mại sản xuất mới phải được trang bị hệ thống này. Tuy vậy, việc nâng cấp các máy bay cũ vẫn còn nhiều thách thức do chi phí và yêu cầu kỹ thuật.

Trên diễn đàn mạng Reddit, nhiều người dùng nhanh chóng nhận ra mối liên hệ giữa thiết bị này với các cải cách an ninh hậu 11/9. Một số ý kiến cho rằng, quy định đã được đưa ra từ lâu nhưng bị trì hoãn do chi phí nâng cấp quá lớn. Trong khi đó, nhiều người đánh giá cao hiệu quả của rào chắn, nhận định nó đáng tin cậy hơn việc để tiếp viên hàng không đứng canh giữ lối đi.