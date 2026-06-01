Argentina đánh bại Áo 2-0 tại Dallas để sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Lionel Messi trở thành tâm điểm khi ghi cả 2 bàn thắng, dù trước đó sút hỏng phạt đền ở những phút đầu.
Bàn mở tỷ số của anh đến cuối hiệp 1 sau đường căng ngang của Facundo Medina, đồng thời giúp siêu sao Argentina vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm kỷ lục 17 bàn tại World Cup.
Áo chơi đầy quyết tâm, tạo sức ép lớn trong nhiều thời điểm nhưng không thể đánh bại Dibu Martinez.
Messi khép lại chiến thắng bằng bàn thứ 2 ở phút bù giờ, nối dài kỷ lục ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp – cũng là bàn thứ 18 tại giải đấu.
Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận.
Bàn thắng: Messi 38', 90'+5.
Đội hình xuất phát:
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.
Áo (4-2-1-2-1): Alex Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Wanner; Sabitzer, Schmid; Gregoritsch.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Áo:
90'+8
Hết giờ! Argentina 2-0 Áo!
Messi ghi thêm bàn thắng khác để nới rộng thêm kỷ lục cá nhân ở World Cup. Argentina chính thức giành vé vòng 1/16.
90'+8
Không vào! Messi đá phạt trực tiếp đi chệch cột dọc.
90'+5
Bàn thắng! 2-0 cho Argentina (Lionel Messi)! Messi kiến tạo tuyệt đẹp nhưng Julian Alvarez không thể thắng Alex Schlager. Các cầu thủ áo xanh – trắng áp sát giành lại bóng, chính Messi kết thúc pha bóng để ghi bàn 18 ở World Cup.
Vua phá lưới lịch sử World Cup (sau trận Argentina 2-0 Áo):
|
Hạng
|
Cầu thủ
|
Quốc gia
|
Bàn thắng
|
1
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
18
|
2
|
Miroslav Klose
|
Đức
|
16
|
3
|
Ronaldo
|
Brazil
|
15
|
4
|
Kylian Mbappe
|
Pháp
|
14
|
5
|
Gerd Muller
|
Đức
|
14
|
6
|
Just Fontaine
|
Pháp
|
13
|
7
|
Pele
|
Brazil
|
12
90'+3
Không vào! Trong tình huống rót bóng vào vòng cấm, Patrick Wimmer đánh đầu ra ngoài.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
86'
Không vào! Nico Gonzalez xâm nhập tốc độ từ cánh trái vào vòng cấm, tung cú đá không vượt qua hậu vệ Áo. Cú đá từ tuyến hai sau đó của Enzo cũng chạm cầu thủ áo đỏ.
85'
Áo thay nguời. Chukwuemeka vào sân thay Michael Gregoritsch.
82'
Scaloni có hai thay đổi trong đội hình Argentina. Facundo Medina nhường chỗ cho Nicolas Tagliafico. Leandro Paredes thay Rodrigo de Paul.
78'
Ralf Rangnick tiếp tục thay đổi hàng công Áo. Romano Schmid nhường chỗ cho Patrick Wimmer.
76'
Facundo Medina và Laimer cùng nhận thẻ vàng sau pha va chạm với nhau.
73'
Không vào! Messi đá phạt góc, Nico Gonzalez băng vào đánh đầu đi chệch cột dọc.
69'
Hai đội nghỉ uống nước.
68'
Áo có liền 3 thay đổi. Alaba, Stefan Posch, Paul Wanner rời sân. Marco Friedl, Alexander Prass, Marko Arnautovic vào thay.
67'
Nguy hiểm! Sabitzer thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang, Gregoritsch đánh đầu vọt xà ngang.
65'
Cơ hội! Sau pha phối hợp trung lộ, Messi tung cú đá chìm đi chệch cột dọc trong gang tấc.
64'
Argentina có hai sự thay đổi trên hàng công. Lautaro Martinez và Thiago Almada rời sân. Julian Alvarez và Nico Gonzalez thay thế.
62'
Enzo Fernandez tung cú sút xa, bóng không vượt qua hậu vệ Áo.
60'
Argentina chủ động đá chậm lại. Dù vậy, Áo đang gặp khó khăn trong triển khai bóng.
57'
Argentina thay người bắt buộc. Cuti Romero nhường chỗ cho Nicolas Otamendi.
55'
Không vào! Ở góc khá hẹp, Sabitzer tung cút sút phạt trực tiếp thẳng về khung thành Argentina nhưng Dibu Martinez thi đấu tập trung cản phá thành công.
50'
Enzo chọc khe để Messi băng xuống nhưng có lỗi việt vị.
46'
Áo lên bóng rất nhanh nhưng không có ai trong vòng cấm để dứt điểm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê
Một kỷ lục buồn! Messi đá phạt đền nhiều nhất trong lịch sử World Cup (7), cũng là người đá hỏng nhiều nhất (3), không tính luân lưu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Argentina 1-0 Áo!
Messi ghi bàn thắng lịch sử, sau khi đá hỏng quả phạt đền đầu trận, Argentina có lợi thế trước Áo.
45'+5
Áo đang thi đấu khó khăn. Argentina chủ động hoàn toàn về thế trận.
45'
Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.
40'
Messi đi vào lịch sử, ghi bàn 17 trong sự nghiệp dự World Cup. Đây cũng là trận thứ 6 liên tiếp Messi ghi bàn trong các kỳ giải VĐTG.
Messi ghi bàn thắng lịch sử World Cup trong ngày mà Diego Maradona tạo nên Bàn thắng thế kỷ và Bàn tay của Chúa cách nay tròn 40 năm.
Vua phá lưới lịch sử World Cup:
|
Hạng
|
Cầu thủ
|
Quốc gia
|
Bàn thắng
|
1
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
17
|
2
|
Miroslav Klose
|
Đức
|
16
|
3
|
Ronaldo
|
Brazil
|
15
|
4
|
Kylian Mbappe
|
Pháp
|
14
|
5
|
Gerd Muller
|
Đức
|
14
|
6
|
Just Fontaine
|
Pháp
|
13
|
7
|
Pele
|
Brazil
|
12
38'
Bàn thắng! Argentina 1-0 Áo (Lionel Messi)! Nhà ĐKVĐ dàn xếp đẹp mắt, bóng từ trung lộ đẩy ra trái để Facundo Medina căng ngang, Messi thực hiện cú đặt lòng chân trái ghi bàn lịch sử.
37'
Lautaro và Enzo Fernandez phối hợp nhưng hàng thủ Áo thi đấu tập trung và hóa giải thành công.
35'
Argentina đang làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những pha bóng ngắn.
32'
Không vào! Messi chuyền tuyệt đẹp cho Enzo Fernandez nhưng thủ môn Alex Schlager băng lên cản phá thành công. Đội trưởng Argentina tung cú đá bị Alaba cản phá.
29'
Áo đang thi đấu rất tự tin. Tỷ lệ kiểm soát bóng là 50%-50%.
24'
Trọng tài cho hai đội nghỉ thời gian cooling break.
23'
Nguy hiểm! Sau pha tạt bổng vào vòng cấm Argentina, Sabitzer tung cú vô lê nhanh chạm hậu vệ đối thủ ra hết biên ngang.
19'
Không vào! Argentina tấn công nhanh, Lautaro kiến tạo thuận lợi, Messi ngoặt bóng một nhịp nhưng bị Alaba phá bóng ngay trước tầm sút.
17'
Sabitzer thoát xuống trống nhưng không có không gian. Pha căng ngang về cột xa của anh sau đó không có đồng đội nào băng vào.
13'
Áo đang thi đấu áp sát nhanh, không cho Argentina có thời gian giữ bóng.
9'
Không vào! Trên chấm phạt đền, Lionel Messi tung cú sút chệch cột dọc.
8'
Phạt đền! Sau khi xem lại màn hình, trọng tài cho Argentina hưởng quả phạt 11 mét.
7'
Trọng tài quyết định xem màn hình VAR.
6'
VAR vào cuộc kiểm tra tình huống Lautaro ngã.
4'
Lautaro Martinez xâm nhập vòng cấm nhưng xử lý chậm, hậu vệ Áo kịp về truy cản. Tiền đạo Argentina cũng bị đau.
2'
Thiago Almada thoát xuống sút góc hẹp chạm mép lưới khung thành Áo.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Áo
Đội hình xuất phát của Argentina
Thông tin trận đấu
- Argentina và Áo sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong lịch sử World Cup. Argentina bất bại trong hai lần đối đầu trước đây, đều là các trận giao hữu diễn ra tại Vienna: thắng 5-1 năm 1980, trận đấu mà Diego Armando Diego Maradona lập hat-trick duy nhất trong màu áo tuyển quốc gia, và hòa 1-1 năm 1990.
- Argentina chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất ở vòng bảng World Cup trước các đối thủ châu Âu (thắng 4, hòa 3), đó là thất bại 0-3 trước Croatia tại World Cup 2018.
- Áo khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan và đang hướng tới việc thắng hai trận đầu tiên của một kỳ World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1982.
- Kể từ thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022, Argentina đã bất bại trong 7 trận World Cup liên tiếp (thắng 5, hòa 2). Đội bóng Nam Mỹ ghi đúng 3 bàn trong trận bán kết World Cup 2022 gặp Croatia (3-0), trận chung kết gặp Pháp (3-3) và trận ra quân World Cup 2026 trước Algeria (3-0). Nếu tiếp tục ghi ít nhất 3 bàn trước Áo, Argentina sẽ trở thành đội tuyển thứ 7 trong lịch sử World Cup ghi từ 3 bàn trở lên ở 4 trận liên tiếp, và là đội đầu tiên làm được điều đó kể từ Tây Ban Nha giai đoạn 1998-2002.
- Áo thắng 10 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 1), bao gồm 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, kể từ khi đánh bại Chile 1-0 tại World Cup 1982, họ chỉ thắng 1 trong 10 trận gặp các đội Nam Mỹ (hòa 4, thua 5), đó là chiến thắng trước Uruguay trong trận giao hữu năm 2017.
- Argentina đã thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 24-1. Lần gần nhất họ có chuỗi thắng dài hơn là giai đoạn từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2016 với 9 chiến thắng liên tiếp.
- 7 trong 10 bàn thắng gần nhất của Áo tại World Cup đến từ các tình huống cố định (3 từ phạt góc, 2 từ phạt đền, 1 từ đá phạt gián tiếp và 1 từ đá phạt trực tiếp). Ngoài ra, 15 trong 17 bàn gần nhất của họ tại giải được ghi trong hiệp hai. Đáng chú ý, Áo đều ghi bàn sau phút 90 ở cả 4 trận World Cup gần nhất.
- Trong trận gặp Algeria ở lượt đầu, Lionel Messi ghi hat-trick thứ 61 trong sự nghiệp chuyên nghiệp (50 cho CLB và 11 cho đội tuyển Argentina), đồng thời cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose với 16 bàn thắng. Nếu tiếp tục ghi bàn trước Áo, Messi sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup ghi bàn ở 6 trận liên tiếp, sau Just Fontaine và Jairzinho.
- Trước Algeria, Messi tham gia vào 8 trong 10 pha dứt điểm của Argentina (6 cú sút, 2 cơ hội tạo ra). Anh thực hiện 9 đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes), trong đó có 7 đường ở 1/3 sân cuối cùng và 2 lần xuyên thủng hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương. Đây là thông số cao nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân ở trận đấu đó.