(Nguồn: VTV)

Argentina đánh bại Áo 2-0 tại Dallas để sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Lionel Messi trở thành tâm điểm khi ghi cả 2 bàn thắng, dù trước đó sút hỏng phạt đền ở những phút đầu.

Bàn mở tỷ số của anh đến cuối hiệp 1 sau đường căng ngang của Facundo Medina, đồng thời giúp siêu sao Argentina vượt qua Miroslav Klose để độc chiếm kỷ lục 17 bàn tại World Cup.

Messi là lịch sử. Ảnh: AFA

Áo chơi đầy quyết tâm, tạo sức ép lớn trong nhiều thời điểm nhưng không thể đánh bại Dibu Martinez.

Messi khép lại chiến thắng bằng bàn thứ 2 ở phút bù giờ, nối dài kỷ lục ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp – cũng là bàn thứ 18 tại giải đấu.

Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận.

Bàn thắng: Messi 38', 90'+5.

Đội hình xuất phát:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.

Áo (4-2-1-2-1): Alex Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, X. Schlager; Wanner; Sabitzer, Schmid; Gregoritsch.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Áo: