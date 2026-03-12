Ngày 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ tiếp nhận ảnh tư liệu về Hồ Chí Minh do gia đình bà Lê Phương - nguyên Cục phó Cục Quản trị Bộ Công an và gia đình nhà báo Trịnh Hải - nguyên Phó Trưởng phòng Ảnh, Báo Nhân Dân trao tặng.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969). Hiện khu di tích lưu giữ 19 điểm di tích cùng hàng nghìn tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Người.

Bà Lê Thị Phượng tiếp nhận trao tặng từ đại diện gia đình bà Lê Phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu Di tích cho biết việc thường xuyên sưu tầm, bổ sung tư liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Theo bà, những bức ảnh được trao tặng không chỉ đơn thuần là tư liệu hình ảnh mà còn là những khoảnh khắc lịch sử chân thực, phản ánh hình ảnh giản dị, gần gũi và giàu tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như trong đời sống thường ngày.

"Việc gia đình hai bác trao tặng những tư liệu quý giá này cho Khu Di tích không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản của Người", bà nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, gia đình bà Lê Phương đã trao tặng nhiều ảnh tư liệu quý, trong đó có 3 bức ảnh ghi lại chuyến thăm của Bác Hồ tới cơ quan Bộ Công an dịp Tết năm 1960 do ông Nguyễn Minh Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chụp. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc giản dị khi Bác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước.

Bên cạnh đó, gia đình bà Lê Phương cũng trao tặng 60 bức ảnh tư liệu về các hoạt động đối ngoại giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đầu những năm 1960, trong đó có hình ảnh lễ ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pathet Lào và Chính phủ Vương quốc Lào - một sự kiện thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong giai đoạn đấu tranh cách mạng.

Ở tuổi 99, bà Lê Phương vẫn minh mẫn chia sẻ với các quan khách và báo chí. Bà cho biết ông Nguyễn Minh Tiến trong quá trình công tác đã chụp và lưu giữ nhiều bức ảnh quý về Bác Hồ. Tuy nhiên phải đến sau khi ông qua đời, gia đình mới phát hiện số tư liệu này. Sau khi được bạn bè giới thiệu và nhận được sự kết nối, hỗ trợ từ Ban Quản lý Khu Di tích, gia đình quyết định trao tặng bộ ảnh để được lưu giữ lâu dài. Theo bà, đây là niềm vinh dự lớn khi những bức ảnh được gửi gắm tại nơi gìn giữ và bảo tồn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân và các thế hệ sau có thể tiếp cận.

Gia đình nhà báo Trịnh Hải trao tặng 11 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, gia đình nhà báo Trịnh Hải - nguyên Phó Trưởng phòng Ảnh Báo Nhân Dân đã trao tặng 11 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính ông trực tiếp chụp trong quá trình tác nghiệp.

Sinh năm 1932 tại Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội), ông Trịnh Hải là một trong những phóng viên ảnh kỳ cựu của Báo Nhân Dân, từng ghi lại nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình làm nghề, ông nhiều lần vinh dự được trực tiếp chụp ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các sự kiện lớn.

Chia sẻ về quá trình tác nghiệp, vị phóng viên lão thành đã kể lại nhiều câu chuyện đáng nhớ trong những lần ông được tiếp xúc với Bác Hồ. Trong đó, ông đặc biệt nhớ đến kỷ niệm trong buổi mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1968.

Theo lời ông, khi đó các phóng viên ảnh không thể tiến gần khu vực lễ đài để chụp cận cảnh. Giữa lúc mọi người đang loay hoay tìm góc máy cận cảnh, Bác bất ngờ đứng dậy vẫy tay gọi lớn: “Photographer”. Sau đó, Bác rút những bông hoa hồng trên bàn để tặng cho từng phóng viên nhân ngày 1/5.

“Tôi mải chụp ảnh cho mọi người nên đến lượt mình thì hoa đã hết. Lúc đó cũng hơi tiếc, nhưng sau nhìn lại mới thấy mình may mắn vì đã kịp ghi lại khoảnh khắc Bác tặng hoa cho nữ phóng viên Madeleine Riffaud của báo Nhân đạo - Đảng Cộng sản Pháp”, ông xúc động kể lại.

Theo đại diện Khu Di tích, những bức ảnh được trao tặng lần này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, tư liệu mà còn góp phần khắc họa sinh động hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, gần gũi và luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cũng như bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, các tư liệu sẽ được Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nghiên cứu, bảo quản và từng bước giới thiệu tới công chúng thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị di sản và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các thế hệ hôm nay và mai sau.

Châu Anh