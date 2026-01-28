Ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân, đánh dấu sự chuyển giao từ tiết Đại Hàn lạnh giá sang tiết Lập Xuân. Đây là thời điểm đất trời giao hòa âm dương, được coi như "giao thừa" nếu xét về khí hậu.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thông thường rơi vào ngày 4/2 hoặc 5/2 dương lịch (tùy từng năm).
Theo quy ước, tiết Lập Xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4/2 hay 5/2, sau tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18/2 hay 19/2.
Năm 2026, tiết Lập Xuân bắt đầu từ ngày 4/2 dương lịch (tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 18/2 (tức mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ).
Tiết Lập Xuân là một trong 24 tiết khí trong năm. Vào tiết Lập Xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc.
Đây là khoảng thời gian nhiều loài hoa nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về, khiến cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.
Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, tiết Lập Xuân là những ngày tốt để làm những việc bắt đầu cho một năm mới như: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng...
Vào ngày Lập Xuân, nhiều gia đình thường làm lễ cúng đơn giản với hoa quả, bánh chưng hoặc bánh tét và trang trí nhà bằng cây xanh để đón may mắn, làm việc thiện, cầu phúc.
Trong tiết Lập Xuân, doanh nhân, người buôn bán cũng có thể nạp tài bằng cách đặt tiền vào két hoặc dâng lễ lên ban thờ. Đặc biệt bạn nên để tiền trong ví để tượng trưng cho sự đầy đủ hoặc đeo bạc để tăng may mắn.