Lập Xuân năm 2026 là ngày nào?

Ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên của mùa xuân, đánh dấu sự chuyển giao từ tiết Đại Hàn lạnh giá sang tiết Lập Xuân. Đây là thời điểm đất trời giao hòa âm dương, được coi như "giao thừa" nếu xét về khí hậu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày bắt đầu tiết Lập Xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thông thường rơi vào ngày 4/2 hoặc 5/2 dương lịch (tùy từng năm).

Theo quy ước, tiết Lập Xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4/2 hay 5/2, sau tiết Đại Hàn và kết thúc vào khoảng ngày 18/2 hay 19/2.

Năm 2026, tiết Lập Xuân bắt đầu từ ngày 4/2 dương lịch (tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 18/2 (tức mùng 2 tết Nguyên đán Bính Ngọ).