NSƯT Vũ Thắng Lợi vừa công bố dự án âm nhạc Live concert: Mùa chim én bay và album cùng tên, sẽ diễn ra vào 20h ngày 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chia sẻ về dự án, NSƯT Vũ Thắng Lợi cho biết: "Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội và khán giả. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim người chiến sĩ mà còn bằng sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ".

Vũ Thắng Lợi và ê-kíp Live concert Mùa chim én bay.

Chương trình gồm 3 phần: Ký ức biên thùy - Mùa xuân đầu tiên, Nghĩa tình quê hương - Tình mẹ, Hà Nội - Khát vọng hòa bình, quy tụ gần 100 nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Nhạc sĩ Hồng Kiên giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, đạo diễn Cao Trung Hiếu đảm nhiệm dàn dựng, chỉ huy dàn nhạc - nhạc sĩ Sơn Nguyễn (Nguyễn Phúc Sơn) - tài năng trẻ từng tu nghiệp tại Đức.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời: Trung tá Trịnh Phương, Trung tá Viết Danh, Hồng Duyên, Hà An Huy… tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ và dòng nhạc.

Tiết lộ về việc mời ca sĩ Hà An Huy - giọng ca với phong cách khác hẳn những ca sĩ khác trong live concert, Vũ Thắng Lợi cho biết: "Cách đây 5 năm, chị Phương - mẹ của Hà An Huy đã dẫn cậu ấy gặp tôi, nhờ dạy hát. Và tôi là người thầy đầu tiên của cậu ấy".

Vũ Thắng Lợi cho biết tin tưởng Hà An Huy: "Tôi tin rằng bạn ấy có thể đại diện cho âm nhạc Việt Nam, là cầu nối giữa nhạc cách mạng, nhạc xưa với khán giả hôm nay. Tôi tin Hà An Huy có thể lôi kéo khán giả của bạn ấy sang dòng nhạc cách mạng, giúp khán giả hiểu thêm về những giá trị của dòng nhạc này".

Với Vũ Thắng Lợi, mỗi concert là một lần vượt ngưỡng. Mùa chim én bay được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới của dòng nhạc thính phòng cách mạng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nghệ sĩ - chiến sĩ chuẩn mực, hào sảng và giàu chất thơ.

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Vũ Thắng Lợi đã xây dựng được gia tài đáng nể với nhiều album và live concert cá nhân. Các sản phẩm như Tình ca (2014), Khát vọng (2020), Quê (2021) cùng loạt chương trình Khát vọng (2019), Con đường âm nhạc (2022), Hà Nội riêng tôi (2022), Quê hương (2023)… đã góp phần định hình hình ảnh "giọng ca của những miền ký ức" trong lòng công chúng.

Hiện nay, NSƯT Vũ Thắng Lợi mang quân hàm Trung tá, giữ cương vị Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.