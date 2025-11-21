Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu và Thiếu tá, ca sĩ - NSƯT Vũ Thắng Lợi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.

Các đại biểu chúc mừng Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội ra mắt.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSƯT Vũ Thắng Lợi bày tỏ xúc động và tự hào khi Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Nghệ sĩ cho biết đây là dấu mốc quan trọng đối với lĩnh vực nghệ thuật quân đội nói chung và với cá nhân anh nói riêng.

"Tôi cảm thấy vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn của nghệ thuật quân đội, đánh dấu sự trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong cách chúng ta hòa nhịp cùng dòng chảy âm nhạc của đất nước", Vũ Thắng Lợi chia sẻ.

Là một nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường quân đội, anh xúc động khi được góp một phần công sức vào sự phát triển chung của lực lượng. Việc được cấp trên tin tưởng giao trọng trách trong Ban Giám đốc dàn nhạc khiến anh càng thấy trách nhiệm lớn hơn.

"Những bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự đoàn kết, tính kỷ luật và tinh thần của người lính, tôi tin dàn nhạc sẽ vượt qua mọi khó khăn để phát triển ngày càng vững mạnh", nghệ sĩ bày tỏ.

Ở vai trò là Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, ca sĩ Vũ Thắng Lợi cho rằng bản thân có may mắn khi đã có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn trên nhiều sân khấu, từng tham gia các chương trình cùng dàn nhạc giao hưởng trong nước và quốc tế. Những trải nghiệm ấy giúp anh tự tin hơn khi đóng góp vào hoạt động chuyên môn và định hướng phát triển cho dàn nhạc.

NSƯT Vũ Thắng Lợi Vũ Thắng Lợi.

Sau thời gian hoàn tất tổ chức và tuyển dụng biên chế, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sẽ triển khai những chương trình trong vai trò một đơn vị chính thức. Theo NSƯT Vũ Thắng Lợi, chương trình lớn đầu tiên sẽ là buổi hòa nhạc chào mừng thành công của Đại hội Đảng sắp tới, cũng là màn ra mắt chính thức của dàn nhạc trước công chúng.

Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu.

Theo Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội cũng có các buổi biểu diễn "demo" như: Bài ca thống nhất, Đất nước trọn niềm vui, 80 năm-Bản trường ca vang mãi... Các chương trình này đã được giới chuyên môn đánh giá cao về quy mô tổ chức cũng như chất lượng nghệ thuật khi có sự kết hợp hài hòa giữa tác phẩm âm nhạc trong nước và quốc tế, giữa các hình thức thể hiện khí nhạc và ca khúc nghệ thuật.

Theo quyết định chính thức của Bộ Quốc phòng, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có chức năng: Biểu diễn âm nhạc giao hưởng chuyên nghiệp của Quân đội; Tập huấn, bồi dưỡng nhạc công giao hưởng cho Quân đội và đất nước; Là cầu nối giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Quân đội với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có nhiệm vụ: Biểu diễn các tác phẩm giao hưởng cổ điển, đương đại trong nước và quốc tế phục vụ bộ đội và nhân dân; Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; Phục vụ các nghi lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Quân đội và Nhà nước; Tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc.