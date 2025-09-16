LỜI TOÀ SOẠN: Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần đến vệ sĩ, không chỉ 1 mà còn nhiều vệ sĩ, đặc biệt khi cần đảm bảo an toàn ở những sự kiện đông người. Vì vậy, nhiều ngôi sao đã không ngại chi hàng tỷ đồng để thuê vệ sĩ riêng và nhiều trong số đó gắn bó với thân chủ nhiều năm như người nhà. Họ không chỉ có sức khoẻ, sự nhanh nhạy mà còn luôn trách nhiệm, tận tâm, đặc biệt có khả năng giữ kín mọi bí mật liên quan đến các ngôi sao. VietNamNet triển khai loạt bài về vệ sĩ của những ngôi sao nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới để độc giả có thể hình dung phần nào về công việc đặc thù của họ.

Tùng Yuki có nhiều thâm niên gắn bó với công việc vệ sĩ. Từ năm 1995, ông mở công ty bảo vệ đầu tiên, đến nay đã hoạt động tròn 30 năm.

Công ty của ông với quy mô 2.500 nhân viên - là một trong những đơn vị hàng đầu ở lĩnh vực bảo vệ, an ninh.

Vệ sĩ, diễn viên Văn Tùng (được biết đến với nghệ danh Tùng Yuki).

Thế mạnh của công ty là bảo vệ các cá nhân, tập thể, chương trình có nhiều ngôi sao trong và ngoài nước.

Gần đây nhất, công ty của Tùng Yuki đảm bảo an ninh cho các chuỗi concert của Anh trai vượt ngàn chông gai với quy mô hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Người nắm giữ chuyện “thâm cung bí sử” của các ngôi sao

Không chỉ là "lá chắn sống" của Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn từng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhiều ngôi sao đình đám quốc tế như: Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Bi Rain, Han Ga In, nhóm SNSD, So Ji Sub, Jang Dong Gun, CL (2NE1), nhóm BlackPink... khi họ đến Việt Nam.

Ở mỗi sự kiện, ông luôn giữ thái độ chuyên nghiệp vừa bảo vệ nghệ sĩ vừa tránh tạo cảm giác căng thẳng cho khán giả xung quanh.

Theo Tùng Yuki, Việt Nam hiện chưa có trường lớp nào đào tạo bài bản về lĩnh vực vệ sĩ, tất cả đều xuất phát từ “nghề truyền nghề”, người đi trước chỉ dạy kinh nghiệm thế hệ sau.

Quy trình tuyển chọn vệ sĩ cho nghệ sĩ khá gắt gao, không phải ai cũng phù hợp công việc này. Trong nhóm vệ sĩ 10 người, chỉ chọn 1-2 người phù hợp nhất.

Bên cạnh các tiêu chuẩn ngoại hình như chiều cao, cân nặng và sức khỏe, người được chọn phải được đào tạo chuyên môn vững vàng, chỉn chu trong cách cư xử và tinh tế trong từng hành động.

Hầu hết các vệ sĩ cần có thể chất tốt, biết ít nhất 1 môn võ. Họ phải giữ được cảm xúc tốt trong suốt quá trình làm việc.

Sự bình tĩnh được đặt lên hàng đầu bởi điều này hình thành thói quen quan sát, xử lý tình huống và có cách phản ứng nhanh nhạy với những sự cố, hiểm nguy mà nghệ sĩ gặp phải.

Tùng Yuki trong những lần tháp tùng sao quốc tế khi họ đến Việt Nam.

Công việc vệ sĩ với đặc thù theo sát người nổi tiếng bất kể thời gian, địa điểm. Nhiều người hay nói vui đây là nghề chuyên nắm giữ chuyện “thâm cung bí sử”, bí mật của các ngôi sao.

Do đó, trách nhiệm giữ kín thông tin riêng tư của khách hàng, không để lộ chi tiết nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân hoặc công việc của họ là điều cần thiết.

“Không một nghệ sĩ nào lại thích người vệ sĩ mình tọc mạch, nhiều chuyện, rất dễ tạo rủi ro”, Tùng Yuki kể.

Vệ sĩ cần biết 'điểm dừng', không đi quá giới hạn với nghệ sĩ

Nhiều năm qua, Tùng Yuki điều hành công ty với tiêu chí đặt văn hóa làm việc lên hàng đầu.

Ông ưu tiên chọn người tính cách tốt, sau đó tự cầm tay chỉ việc bởi quan niệm yếu tố đạo đức trong nghề là quan trọng nhất.

“Nghề này phụ thuộc vào tác phong, cảm xúc. Nếu có người bản chất côn đồ làm việc sẽ rất nguy hại. Tiêu chí làm nghề của tôi không phải kiếm được bao nhiêu tiền mà hơn hết làm sao để người ta có cái nhìn tôn trọng với công việc vệ sĩ, an ninh”, ông cho hay.

Tùng Yuki luôn tháp tùng, bảo vệ Mỹ Tâm trong các sự kiện lớn nhỏ.

Thỉnh thoảng, thấy các tin tức hay hình ảnh vệ sĩ xô xát, ẩu đả được phản ánh trên báo chí, mạng xã hội, ông gửi cho nhân viên đọc để rút kinh nghiệm, tránh mắc phải.

Vài hành động vô ý như hút thuốc, khạc nhổ cũng không được phép xảy ra để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh ngôi sao.

Bên cạnh đó, vệ sĩ cần có "điểm dừng" trong quá trình làm việc, tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ.

Trong các sự kiện đông người, họ có thể kề cận bảo vệ ngôi sao song khi trở về không gian riêng tư, mỗi người cần ý thức không đi quá giới hạn.

Tùng Yuki chia sẻ khi làm việc với Mỹ Tâm sau mỗi show diễn, ông luôn đưa cô trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dù vậy, ông chỉ đưa tới sảnh chờ, hành lang hoặc dừng trước cửa phòng, không cho phép mình bước vào bên trong không gian sinh hoạt của cô.

"Khi đảm bảo Tâm an toàn hoặc có trợ lý kề cận, tôi lập tức rời đi. Điều này đảm bảo giữ gìn hình ảnh cho cả bản thân và cô ấy.

Có chi tiết hay hành động dẫu vô ý thôi song nếu bị quay chụp lại có thể thêu dệt thành muôn vàn câu chuyện thị phi", ông kể.

Thù lao của các vệ sĩ thường được chi trả theo hợp đồng giữa 2 bên kèm các điều khoản liên quan mang tính bảo mật.

Ngoài ra, khi làm việc với các sao quốc tế, tiền thù lao chi trả được quy bằng đô la. Thu nhập cao hơn đòi hỏi trách nhiệm, áp lực công việc với loạt yêu cầu khắt khe của ê-kíp dành cho vệ sĩ.

Tùng Yuki đánh giá thu nhập nghề vệ sĩ hiện nay không cao, chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

Hầu hết nghệ sĩ hiện nay thường thuê vệ sĩ theo giờ. Khi họ đến các sự kiện, show diễn, nơi đông người… sẽ được đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động.

Đối với trường hợp nghệ sĩ lưu diễn xa, lương vệ sĩ sẽ tăng do phí đi lại, ăn ở khách sạn, tùy theo thỏa thuận.

Dù vậy, Tùng Yuki nhận định mức lương nghề vệ sĩ hiện nay không quá cao, nếu không muốn nói là thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điều khiến ông trăn trở trong nhiều năm qua.

So với 10 năm trước, Tùng Yuki nhìn nhận nghề bảo vệ - vệ sĩ hiện xuống cấp trầm trọng. Nguyên nhân theo ông là do các đơn vị tập trung lợi nhuận mà bỏ qua yếu tố chất lượng, dẫn đến tuyển chọn dễ dãi, khiến quá trình làm việc xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc.

“Ngày xưa chỉ có 4 công ty bảo vệ lớn, gồm công ty của tôi và 3 công ty nữa ở 2 miền Nam - Bắc, còn bây giờ gần 500 công ty khác nhau.

Điều này dẫn đến sự cạnh tranh, tha hóa trong nghề, từ “vệ sĩ” vì thế bị người ta lạm dụng rất nhiều”, ông nói.

Tùng Yuki tháp tùng bảo vệ Mỹ Tâm trong show diễn

