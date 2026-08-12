Siêu sao Cristiano Ronaldo và Georgina xác nhận tin vui bằng một bài đăng chung trên Instagram. Bức ảnh chỉ đơn giản khoe nhẫn cưới trên tay hai người, kèm chữ cái đầu tên của họ và biểu tượng trái tim.

Tuy nhiên, sức hút của cặp đôi khiến bài đăng vượt qua con số 1 triệu lượt thích chỉ sau khoảng 10 phút - và gần 14 triệu lượt thích sau 4 giờ.

Ronaldo xác nhận cưới Georgina. Ảnh: Instagram/cristiano

Theo thông báo của Ronaldo và Georgina, lễ đăng ký kết hôn được tổ chức tại Cascais, Bồ Đào Nha.

Họ lựa chọn một buổi lễ đặc biệt riêng tư, không có những ngôi sao bóng đá hay nhân vật nổi tiếng. Những người chứng kiến khoảnh khắc này là 5 người con trong gia đình.

Đám cưới diễn ra đúng ngày 11/8 mang ý nghĩa đặc biệt. Cũng vào ngày này năm 2025, Georgina khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng bức ảnh chiếc nhẫn kim cương khổng lồ cùng dòng chữ: “Em đồng ý. Trong cuộc đời này và mọi kiếp sau”.

Đó là lần đầu cặp đôi xác nhận Ronaldo đã cầu hôn sau chín năm bên nhau. Chiếc nhẫn khi ấy được truyền thông định giá hơn 6 triệu euro. Bài đăng của Georgina sau đó thu hút khoảng 18 triệu lượt thích.

Từ màn cầu hôn đến lễ cưới, Ronaldo và Georgina gần như giữ kín toàn bộ kế hoạch. Không ngày giờ, địa điểm hay danh sách khách mời nào được tiết lộ.

Cuối tuần trước, hàng trăm người thậm chí tập trung bên ngoài nhà thờ chính tòa Funchal trên đảo Madeira vì tin đồn Ronaldo sẽ tổ chức hôn lễ tại quê nhà, nhưng đám cưới được chờ đợi đã không xảy ra.

Lễ cưới riêng tư diễn ra tròn 1 năm kể từ màn cầu hôn của CR7. Ảnh: Instagram/cristiano

Cuối cùng, Ronaldo chọn Cascais và ngày kỷ niệm màn cầu hôn để bí mật hoàn thành thủ tục kết hôn. Hiện chưa rõ đôi vợ chồng mới cưới có tổ chức thêm một hôn lễ lớn dành cho người thân và bạn bè hay không.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016, khi cô còn làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid và CR7 khoác áo Real Madrid.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, trải qua cuộc sống tại Madrid, Turin, Manchester rồi Riyadh, họ cuối cùng chính thức trở thành vợ chồng.

Ở tuổi 41, Ronaldo hiện thi đấu cho Al Nassr tại Saudi Arabia. Còn Georgina, 32 tuổi, đã từ một nhân viên bán hàng trở thành người mẫu, doanh nhân và influencer với hơn 77 triệu người theo dõi trên Instagram.