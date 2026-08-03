Theo The Sun, siêu sao làng túc cầu thế giới 41 tuổi này sẽ tổ chức hôn lễ với Georgina Rodriguez, 32 tuổi vào ngày 8/8 tại Nhà thờ chính tòa Funchal trên đảo Madeira - quê nhà của anh. Sau nghi thức tại nhà thờ, tiệc cưới dự kiến sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao Savoy Palace nằm gần địa điểm tổ chức. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng, cặp đôi sẽ làm đám cưới tại khu dinh thự Quinta da Regaleira ở thành phố Sintra, tuy nhiên kế hoạch được cho là đã bị thay đổi.

Ronaldo và Georgina Rodriguez. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông Anh, nhiều dấu hiệu cho thấy Savoy Palace đã được đặt trước để phục vụ sự kiện. Một nguồn tin tiết lộ khách lưu trú được thông báo 2 tầng của khách sạn cùng một số khu vực quầy bar sẽ tạm thời không mở cửa trong 2 ngày 7 và 8/8.

Việc Ronaldo lựa chọn Madeira làm nơi tổ chức hôn lễ nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình từ khán giả. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, đồng thời cũng là nơi gắn liền với tuổi thơ nhiều khó khăn của danh thủ người Bồ Đào Nha. Khi còn nhỏ, Ronaldo từng sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và phải ở chung một căn phòng với nhiều anh chị em. Năm 11 tuổi, anh rời quê hương để gia nhập học viện của Sporting Lisbon, bắt đầu hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Hiện nay, Funchal vẫn dành nhiều sự tôn vinh cho Ronaldo với bức tượng đồng đặt tại trung tâm thành phố, cùng một khách sạn mang tên anh. Việc trở về quê nhà để tổ chức ngày trọng đại mang rất nhiều ý nghĩa tinh thần đối với Ronaldo.

Đến nay, Ronaldo và Georgina Rodriguez vẫn chưa chính thức xác nhận các thông tin liên quan đến hôn lễ. Tuy nhiên, Ronaldo và Georgina được phát hiện đeo nhẫn kim cương khi lên du thuyền ở Mallorca, làm dấy lên đồn đoán chắc chắn ngày trọng đại của họ đang đến gần. Đi kèm với đó, những động thái chuẩn bị tại Madeira khiến truyền thông quốc tế tin rằng đám cưới của cặp đôi sẽ sớm diễn ra trong những ngày tới.

Sau World Cup 2026, Ronaldo cùng Georgina và các con dành thời gian nghỉ dưỡng. Trên trang cá nhân, Georgina thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Cô cho biết kỳ nghỉ vừa qua giúp mình có thêm cảm hứng cho công việc và thương hiệu thời trang đang phát triển của bản thân.

Ronaldo và Georgina đính hôn vào tháng 8/2025 sau nhiều năm gắn bó. Hai người có hai con chung là Alana Martina và Bella Esmeralda, đồng thời cùng chăm sóc 3 người con riêng của Ronaldo. Ngoại trừ con trai lớn, cặp đôi đều không để lộ gương mặt các con trên mạng xã hội.

Cristiano Ronaldo năm nay 41 tuổi, là một trong những cầu thủ thành công và có thu nhập cao nhất thế giới. Khối tài sản của anh hiện được ước tính khoảng từ 1,2-1,4 tỷ USD (khoảng 31 nghìn tỷ-36 nghìn tỷ đồng), theo Yahoo Sport. Georgina Rodriguez, 32 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, sở hữu tài sản hơn 10 triệu USD (khoảng 260 tỷ đồng). Hiện cả gia đình sinh sống tại Saudi Arabia, nơi Ronaldo khoác áo Al Nassr.

Georgina Rodriguez quảng cáo trang sức: